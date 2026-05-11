Каллас ожидает, что все переговорные кластеры о вступлении Украины будут открыты 'к лету'

В частности, как подчеркнула верховный представитель ЕС, сейчас наступил момент, которым нужно воспользоваться на пути сближения Украины с Евросоюзом.

В Европейской комиссии отмечают прогресс Украины на пути реализации реформ и ожидают открытия всех шести переговорных разделов (кластеров) по вступлению Украины в Евросоюз уже "до лета".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов.

В частности, сегодня министры обсудили тему вступления Украины в Евросоюз.

"Украина достигла заметного успеха в реформах в самых сложных условиях, и теперь наступает новый импульс, и мы должны использовать его для продвижения пути Украины в ЕС. Это означает открытие всех переговорных кластеров до лета", - отметила Каллас.

Как подчеркнула верховный представитель ЕС, вступление Украины в ЕС - это не благотворительность, а инвестирование в собственную европейскую безопасность.

"И наше послание Путину четкое: европейское будущее Украины для нас важнее, чем уничтожение Украины для России", - подчеркнула Каллас.

При этом, как уточнила политик, имеется в виду не календарное лето, которое начнется через две недели с 1 июня. Она пошутила, что настоящее европейское лето наступает "в августе".

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 июня 2024 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз официально начал переговоры о вступлении с Украиной. Как заявила тогда глава ЕК, дальнейший путь будет сложным, но "полным возможностей".

В то же время Венгрия с тех пор все время блокировала переговорный процесс и выступала против вступления Украины в ЕС. В апреле в Венгрии состоялись парламентские выборы, и партия премьер-министра Виктора Орбана их проиграла. Новый премьер-министр Петер Мадьяр изменил позицию Венгрии, но считает ускоренное вступление Украины нереальным. Он говорит, что в ближайшие 10 лет Украины в ЕС не будет.

