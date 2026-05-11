Адвокат объяснила, как военнослужащему вернуться после СЗЧ без судимости

Для освобождения от уголовной ответственности должны быть выполнены несколько обязательных условий.

За самовольное оставление части (СЗЧ) во время военного положения в Украине предусмотрена уголовная ответственность, однако закон допускает возможность освобождения от наказания и отсутствия судимости – при соблюдении ряда условий. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала военный адвокат Татьяна Козян.

По ее словам, украинское законодательство предусматривает механизм, который позволяет военнослужащему, впервые совершившему СЗЧ или дезертирство, вернуться к службе и избежать уголовной ответственности.

"Да, ответственность существует, но есть механизм, который позволяет избежать наказания и судимости при первом СЗЧ. Согласно части 5 статьи 401 Уголовного кодекса, военнослужащий может быть полностью освобождён от ответственности, если это его первое правонарушение", – пояснила адвокат.

Видео дня

Она уточнила, что для освобождения от уголовной ответственности должны быть выполнены несколько обязательных условий.

"Во-первых, это должен быть первый такой случай – ранее человек не привлекался за подобные нарушения. Во-вторых, важна добровольность: военнослужащий сам заявил о намерении вернуться к службе", – отметила Козян.

Внесение сведений в ЕРДР

По словам адвоката, дальнейшая процедура зависит от того, успели ли правоохранительные органы внести сведения о правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР).

Если данные еще не внесены в реестр, процедура значительно проще:

"Если сведения еще не внесены в ЕРДР, тогда можно вернуться через Военную службу правопорядка или подать рапорт, например через "Армия+". Это часто позволяет избежать уголовного производства или ограничиться дисциплинарной ответственностью".

Однако после внесения информации в ЕРДР дело официально становится уголовным производством.

"Если сведения уже внесены в ЕРДР, то дело ведут органы досудебного расследования, и просто "куда-то прийти" уже недостаточно. Добровольная явка может существенно смягчить последствия, однако сама по себе не закрывает производство", – подчеркнула адвокат.

В таком случае вопрос решается уже в рамках уголовного процесса – с участием защитника, учетом обстоятельств дела и добровольного возвращения военнослужащего.

Согласование с командиром

Ключевым условием адвокат назвала наличие письменного согласия командира.

"Самый важный момент – письменное согласие командира воинской части, вашей или той, куда вы планируете вернуться, принять вас обратно", – заявила Козян.

При этом окончательное решение принимает исключительно суд:

"Именно суд может освободить военнослужащего от уголовной ответственности, учитывая его желание продолжить службу".

По словам адвоката, наиболее эффективным вариантом является возвращение именно в своё подразделение.

"Если военнослужащий хочет вернуться в свою "родную" бригаду, к своим побратимам – это даже лучший сценарий для урегулирования ситуации", – считает Козян.

Последовательность действий при возвращении в часть

Она описала последовательность действий для такого варианта: сначала необходимо связаться с командиром своей части и получить письменное подтверждение готовности принять военнослужащего обратно. После этого подается рапорт, в том числе через приложение "Армия+", а затем дело рассматривается в судебной плоскости, отмечает адвокат:

"Именно суд принимает решение об освобождении от уголовной ответственности с учётом желания продолжить службу. В случае положительного решения военнослужащий возвращается к исполнению обязанностей, а уголовное производство закрывается без судимости".

Возможные последствия СЗЧ

При этом период пребывания в СЗЧ имеет юридические и финансовые последствия.

"Время СЗЧ не засчитывается в выслугу лет, а денежное обеспечение за этот период не выплачивается", – отметила Козян.

Однако после официального восстановления в списках части выплаты и обеспечение возобновляются.

"После решения суда и официального восстановления в части полностью восстанавливаются выплаты, а также вещевое и продовольственное обеспечение", – пояснила она.

Уголовная ответственность

Адвокат также предупредила о серьезной уголовной ответственности за длительное уклонение.

"СЗЧ более трех суток во время военного положения подпадает под серьезную уголовную ответственность – от пяти до десяти лет лишения свободы", – заявила Козян.

Она призвала военнослужащих не затягивать с решением о возвращении.

"Пока действует возможность для тех, кто впервые совершил такое нарушение, вернуться без судимости – это реальный шанс урегулировать ситуацию и вернуться к службе в правовом поле", – подчеркнула адвокат.

Ситуация с СЗЧ в украинской армии

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил об упрощении процедуры возвращения военнослужащих после самовольного оставления части.

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев объяснил, что большая часть мобилизованных в Украине уходит в СЗЧ. По его словам, количество военных, которые самовольно оставляют мечто службы составляет треть или даже больше от всего числа мобилизованных. По его словам, нужно масштабироваться, объединять подразделения.

Вас также могут заинтересовать новости: