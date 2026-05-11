Украина не получит деньги от ЕС на следующей неделе: СМИ выяснили реальную дату

Первый транш из согласованного для Украины кредита от Евросоюза на 90 млрд евро не успеет поступить до начала июня. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
Переговоры по Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС, который предшествует поступлению финансовой помощи, уже завершены. Далее он должен быть утвержден Верховной Радой и Комитетом Европейской комиссии.
Пресс-секретарь Европейской комиссии Балаж Уйвари сообщил о достижении значительного прогресса в реализации этого кредита.
"Осталось сделать еще несколько шагов. Но мы настроены осуществить первое выделение средств в течение второго квартала. Речь идет о выплате около 9 миллиардов евро не позднее июня. Эта сумма будет распределена следующим образом: 5,9 миллиарда пойдут на оборонные цели, а 3,2 – в рамках Программы микрофинансовой помощи. В начале этого года мы получили первый перечень оборонных товаров. А следующие перечни сейчас обсуждаются", – комментирует Уйвари.
Кредит ЕС для Украины – главные новости
Ранее в понедельник еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Марта Кос заявила о готовности со стороны ЕС направить первый транш Украине уже на следующей неделе. В конце апреля Европейский Союз окончательно принял решение о выделении Киеву предварительно согласованного финансирования в размере 90 млрд евро.
Макрофинансовую помощь называют "репарационным кредитом", поскольку Украина не будет возвращать предоставленные деньги – это сделает Россия после завершения войны путем репараций. На прошлой неделе Евросоюз выдвинул перед Украиной требование провести налоговую реформу для получения репарационного кредита.
Решение о финансировании Украины было принято в ЕС еще в конце прошлого года – тогда никаких условий Киеву никто не выдвигал.