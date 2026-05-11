За неделю ДТЭК восстановил свет 340 тысячам семей после обстрелов

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в домах 340 тысяч семей после вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 4 по 10 мая энергетикам ДТЭК с разрешения военных удалось выполнить ряд ремонтов энергооборудования после обстрелов, которым постоянно подвергаются украинские города и села. Благодаря этому свет вернулся в более чем 340 тысяч домов в двух прифронтовых областях", – говорится в нем.

Видео дня

Отмечается, что больше всего восстановительных работ было проведено в Донецкой области, где энергетикам за неделю удалось вернуть свет почти в 200 тысяч домов прифронтового региона.

В то же время в Днепропетровской области в течение недели энергетики вернули электричество почти 141 тысяче семей после вражеских обстрелов.

Энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу же, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение апреля ДТЭК Рината Ахметова восстановила электроснабжение в домах 1,5 млн семей, которые остались без электричества из-за вражеских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: