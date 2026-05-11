Оккупанты обвешали катера 'Грачонок' странными конструкциями от украинских дронов (фото)

Эти суда отвечают за безопасность на воде вокруг незаконно построенного моста РФ.

Российские военные начали оснащать свои противодиверсионные катера специальной защитой. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что под волну российской "модернизации" в оккупированном Крыму попали патрульные катера проекта 21980 "Грачонок". Пытаясь хоть как-то спасти флот от украинских дронов, враг начал "бронировать" суда сетками.

Именно эти катера непосредственно отвечают за безопасность вод вокруг незаконно построенного моста, соединяющего оккупированный полуостров с территорией РФ.

Удары по флоту РФ – что известно

Напомним, в ночь на 30 апреля Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по российским катерам в районе Керченского пролива. Тогда были поражены патрульный катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", которые использовались для охраны акватории вблизи Керченского моста.

Сначала сообщалось лишь о потерях среди личного состава оккупантов без уточнения количества. Впоследствии стало известно, что в результате удара по "Грачонку" погибли девять российских военных, еще двое получили ранения.

