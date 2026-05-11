В Ливии строят подземные бункеры для дронов Akinci в ответ на передачу самолетов от РФ

Ранее лояльные России войска фельдмаршала Халифа Хафтара получили от Москвы около 14 самолетов МиГ-29 и Су-24.

Войска Правительства национального единства в Ливии обустраивают подземные пункты, в частности для разведывательно-ударных дронов Bayraktar Akinci турецкого производства, а также бункеры для хранения беспилотников и боекомплекта к ним. Об этом пишет Defense Express.

В издании отметили, что это может быть ответом на то, что лояльные России войска фельдмаршала Халифа Хафтара получили от Москвы около 14 самолетов МиГ-29 и Су-24. Это создает угрозу ударов пилотируемой авиацией для Правительства национального единства.

Агентство Janes сообщало, что уже в феврале 2026 года Правительство национального единства "засветило" процесс управления одним из дронов Akinci из подземного пункта управления.

Кроме того, СМИ писали, что на ливийских аэродромах Митига и Мисурата еще в 2023-2024 годах началось строительство инфраструктуры для применения беспилотников. Речь шла о подземных Е-образных бункерах длиной 110 метров и шириной около 50 метров.

Аналитики рассказали, что в сооружениях можно разместить примерно до 12-13 дронов самолетного типа и боезапас к ним. Также есть вероятность, что эти бункеры предназначены для беспилотников типа Bayraktar TB2.

Кроме того, аналогичные сооружения начали возводить и войска фельдмаршала Хафтара. Хотя ранее не сообщалось о том, что прокремлевские войска получали разведывательные или ударные БПЛА самолетного типа.

Дроны Akinci уничтожили китайский ЗРК FK-2000 в Судане - что известно

Ранее вооруженные силы Судана нанесли серию ударов по объектам и технике группировки "Сил быстрого реагирования". В частности, под удар попал китайский зенитно-ракетный комплекс FK-2000.

Как писало Defense Express, для поражения, вероятнее всего, были задействованы турецкие беспилотники Bayraktar Akinci, которые вооруженные силы Судана получили, вероятно, в 2024 году.

