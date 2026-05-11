Древнеегипетская игровая фишка превратилась в 'магический' предмет: как это случилось

В 1987 году Кливлендский музей искусств приобрел необычный кулон, изображающий голову льва, вырезанную из аметиста на золотой основе, украшенной изображениями бабуинов.

Как пишет Live Science, одна его часть была намного старше другой и изначально была вырезана как игровая фишка.

Отмечается, что кулон в виде головы льва был изготовлен из древнеегипетского драгоценного камня 3500 лет назад. Затем, около 2700 лет назад, мастер из Судана вставил этот гораздо более древний египетский камень в новую металлическую оправу, сделанную из восьми сидящих бабуинов, чтобы создать магический религиозный предмет.

По данным Кливлендского музея искусств, высота кулона составляет около 3,5 сантиметров. Отверстие чуть ниже подбородка льва пронизывает кулон, который, вероятно, подвешивался на нитке.

Интересно, что фиолетовый аметист и золотая оправа представляют собой уникальное сочетание. Лев похож на фигуры из древнеегипетской игры сенет, в которой игроки перемещали свои пешки по доске с 30 клетками. Аметист, вероятно, относится к периоду Нового царства (примерно 1550-1070 гг. до н.э.), согласно исследованию артефакта 1996 года. Но золотая оправа была добавлена ​​значительно позже, вероятно, в период Напаты (примерно 750-300 гг. до н.э.), названный так в честь города, который был религиозным центром Нубии.

Повторное использование старых каменных резных изображений было распространено среди древних нубийцев, которые жили на территории современного южного Египта и северного Судана. В начале первого тысячелетия до н.э. нубийские правители считали себя потомками Рамзеса II (правившего с 1279 по 1213 гг. до н.э.) и переделывали и модернизировали полудрагоценные камни, вставляя их в новые золотые оправы, чтобы показать свои египетские корни. При поздних кушитских царях (примерно с 712 по 664 г. до н.э.) эта практика продолжалась в Напате, поскольку правители включили египетские обычаи в свою культуру.

Важно, что и лев, и павиан были священны в кушитской религии. Лев ассоциировался с богом Амоном, которому было поручено защищать государство и который слился с богом солнца Ра, став известным как могущественное божество-создатель Амон-Ра. Павианы были связаны с солнцем и луной и часто изображались с поднятыми лапами. В этом кулоне павианы поднимают изображение Амона.

Кулон в виде головы льва предназначался для ношения при жизни, а не в качестве погребального подарка, и он демонстрирует умелое использование древними нубийцами египетских реликвий для создания новых и религиозно заряженных украшений.

