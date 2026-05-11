РФ несколько раз модернизировала ракету Х-101 в попытках обойти ПВО Украины, - Минобороны

Россияне в осколочно-фугасных боевых частях Х-101 используют пластизольное взрывчатое вещество нового поколения.

Россия как минимум четыре раза модернизировала крылатую ракету Х-101. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что модернизацией Х-101 россияне пытались прорвать украинскую ПВО и усилить удары по гражданской инфраструктуре. По данным Минобороны, с начала 2026 года украинская ПВО сбивает около 88% ракет типов Х-101, Х-55 и Х-555.

В министерстве напомнили, что в базовой версии Х-101 имела боевую часть весом от 450 до 500 килограммов и дальность полета около 2500 километров. Обычно ракету запускают бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 преимущественно из района Каспийского моря.

Видео дня

В Минобороны рассказали, что россияне в ходе модернизаций Х-101 пожертвовали частью топливного бака ради более мощной боевой части. Так появилась модернизированная ракета с тандемной боевой частью общей массой около 800 килограммов.

Кроме того, оккупанты стали использовать кассетные суббоеприпасы с зажигательными элементами. В Минобороны объяснили, что внутри таких элементов находятся стальные шарики с циркониевыми вставками, которые во время взрыва воспламеняются от трения с воздухом и вызывают устойчивое горение.

Также в Минобороны выяснили, что россияне в осколочно-фугасных боевых частях Х-101 используют пластизольное взрывчатое вещество нового поколения, которое примерно на 30-40% мощнее гексогена. Дополнительно ракеты оснащают капсулами с гидридом титана, который обладает сильным пирофорным действием.

В ведомстве подчеркнули, что такая конструкция ракеты прямо свидетельствует о том, что россияне сосредотачивают свои удары на гражданской инфраструктуре - топливных базах, нефтехранилищах и промышленных объектах.

Также, по данным Минобороны, россияне модернизировали систему наведения Х-101. Теперь ракета использует комбинированную навигацию: инерциальную систему, спутниковую коррекцию и оптико-электронный комплекс.

"Когда Россия наносит удары по крупным городам - она сознательно понимает, что о точности речи не идет", - отметили в Минобороны.

Кроме того, в министерстве поделились, что в 2024-2025 годах россияне оснастили ракету системой радиоэлектронной защиты СП-504. Она может создавать ложные цели для радаров и автоматически запускать тепловые ловушки для обмана ракет ПВО.

Россия сталкивается с истощением собственных ракетных носителей

В Минобороны резюмировали, что Россия все больше сталкивается с истощением собственных ракетных носителей. Из-за интенсивного использования бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 быстро изнашивают ресурс двигателей, а количество боеспособных самолетов постепенно уменьшается.

Также анализ обломков подтвердил то, что у России уже фактически нет больших запасов Х-101. Ракеты собирают буквально за неделю-две до запуска.

Сложная ситуация с ракетами для систем ПВО

Ранее начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат рассказал, что у Украины большой дефицит ракет для систем ПВО, так как за зимний период она пережила 15 массированных атак по энергетике.

Игнат добавил, что представители Воздушных сил Украины почти круглосуточно работают на "Рамштайне" и в других переговорных группах, где приходится просить буквально по несколько, 5-10, ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других.

Вас также могут заинтересовать новости: