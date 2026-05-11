Названы лучшие недорогие игровые ноутбуки для покупки в 2026 году

По словам экспертов, рынок бюджетных игровых ноутбуков в 2026 году стал более дорогим, но при этом более сбалансированным.

Если вы в поисках мощного, но в то же время недорогого игрового ноутбука обозреватели портала Tom's Hardware составили соответствующий топ бюджетных решений для гейминга. Главное условие – они не должны быть дороже 1500 долларов.

По словам экспертов, рынок недорогих игровых ноутбуков в 2026 году стал более дорогим, но при этом более сбалансированным. Даже модели среднего и нижнего класса способны обеспечить комфортный гейминг в 1080p, а выбор между производительностью, автономностью и качеством дисплея стал ключевым фактором при покупке.

Лучшим по совокупности качеств признан Acer Nitro V 16S AI. Это модель с процессором AMD Ryzen 7 260, видеокартой GeForce RTX 5060 и 32 ГБ ОЗУ. Экран – 16-дюймовый IPS WUXGA с частотой 180 Гц, что обеспечивает плавный геймплей для киберспорта. Также предлагается быстрый накопитель SSD на 1 ТБ и множество портов.

Видео дня

Из минусов выделяются предустановленное ПО и простенькая 720p веб-камера.

Далее в списке расположилась модель Gigabyte Aero X16, которая в топовом исполнении комплектуется чипом Ryzen AI 7 350 и видеокартой GeForce RTX 5070. Ее цена в последнее время снизилась примерно до $1500, хотя ранее достигала $1800.

В тестах Tom's Hardware ноутбук показал время работы более 9 часов, а также получил высокие оценки за клавиатуру и тачпад. Среди "минусов" отмечаются посредственное качество дисплея и встроенной акустики.

Alienware 16 Aurora замыкает тройку лидеров, как лучший бюджетный игровой ноутбук с автономностью более 10 часов. В тестах дисплей показал высокую яркость и хорошую цветопередачу, заметно превосходя многие бюджетные модели.

Внутри у него процессор Intel Core 7 240H и видеокарта RTX 5060. Экран – 16-дюймовый IPS с разрешением 2560 × 1600 и частотой 120 Гц. Ноутбук также может похвастаться стильным дизайном, но установленный накопитель мог бы быть быстрее.

Ранее эксперты SlashGear изучили пользовательские отзывы и составили список лучших бюджетных ноутбуков на рынке до $1000 – от игровых решений до ультрабуков для работы и учебы.

Напомним, в конце апреля 2026 года в странах Евросоюза вступило в силу новое правило: все новые ноутбуки, поступающие в продажу, обязаны поддерживать зарядку через USB-C. Исключения составляют игровые и другие лэптопы, которые потребляют свыше 100 Вт.

Вас также могут заинтересовать новости: