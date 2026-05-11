Православный праздник сегодня в народе красиво называют Рябиновка.

12 мая по новому церковному календарю православные чтят святителя Епифания, епископа Кипрского. Кроме того, в этот день тезоименитство отмечает Епифаний - Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины.

Какие традиции и приметы связаны с этой датой, что нельзя делать сегодня и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие, которые придерживаются старого стиля рассказываем в материале.

Напомним, что 2023 года ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, поэтому праздники с фиксированной датой сдвинулись на 13 дней вперед. Однако часть верующих хранит прежние традиции, так как приходы и монастыри имеют право сами выбирать, по какому стилю жить.

Какой церковный праздник сегодня в новом календаре

12 мая согласно новому календарю ПЦУ вспоминают святителя Епифания, который жил в IV веке в Финикии. По старому стилю святого будут почитать 25 мая.

Известно, что когда святитель Епифаний был юным, то его поразил поступок одного монаха - тот отдал свою одежду нищему. После этого Епифаний заинтересовался христианской верой, принял крещение и вскоре сам стал монахом.

В обители он занимался библиотекой, переписывал книги, а также прославился даром исцеления и чудотворений. Однако святой избегал славы и со временем удалился в пустыню, чтобы быть наедине. По преданию, там он попал в плен к разбойникам, но сумел обратить одного из них к вере. Позже вместе они основали монастырь.

Со временем жители кипрского города Саламин избрали Епифания своим епископом. Несмотря на известность и уважение среди верующих, святитель оставался скромным и принципиальным человеком. Когда его пригласили в Константинополь участвовать в суде над Иоанном Златоустом, Епифаний отказался, считая этот суд несправедливым.

Часть богословских трудов святителя сохранилась до наших дней.

12 мая - день тезоименитства Епифания, Блаженнейшого Митрополита Киевского и всей Украины.

Епифаний (в миру Сергей Думенко) родом из села Вовковое (Ивановский район Одесской области). Он родился 3 февраля 1979-го, свое детство и юность провел в селе Старая Жадова, что на Черновщине. Окончил Киевскую духовную семинарию, а после Киевскую духовную академию.

Монашеский постриг принял 21 декабря 2007 года в Михайловском монастыре, и взял имя Епифаний (в честь Епифания Кипрского).

В январе 2008 года был рукоположен в сан иеродиакона, затем иеромонаха, и в том же месяце назначен личным секретарем Патриарха Филарета. В 2012 году Епифания возвели в сан архиепископа. 3 февраля 2019 года состоялась интронизация митрополита Епифания как Предстоятеля ПЦУ.

Митрополит известен своей активной общественной позицией: регулярно дает интервью, открыто комментирует важнейшие события в стране и последовательно отстаивает проукраинские ценности. Особенно заметной его роль стала после начала полномасштабного вторжения России именно тогда число прихожан ПЦУ существенно выросло.

Церковный праздник 12 мая обозначен в календаре красным, чтобы подчеркнуть особый статус этого дня для церкви.

Какой церковный праздник 12 мая в старом календаре церкви

По юлианскому календарю сегодня чтят память девяти мучеников Кизических, которые пострадали за христианскую веру в III веке. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, о главных обычаях и запретах даты.

Что нужно и что нельзя делать сегодня - традиции и запреты

Святителю Епифанию, епископу Кипрскому, молятся об исцелении от болезней, защите от бед и помощи в житейских делах, особенно связанных с посевами и хозяйством.

В народе день называют Епифановым, или Рябиновкой к этому времени как раз зацветает рябина. Наши предки считали это дерево сильным оберегом: его сажали возле дома, чтобы защитить жилище от пожаров, нечистой силы и несчастий.

Согласно поверьям, в этот день важно быть щедрым можно помочь нуждающимся деньгами, едой или добрым делом. Чтобы привлечь любовь и удачу в жизнь, советуют надеть что-нибудь красного цвета, а незамужним девушкам нужно подойти к рябине и попросить у нее хорошего жениха и счастливую судьбу.

Особое место в народных традициях занимают водяные кувшинки, которым приписывают способность защищать от болезней и злых сил. Однако приносить их домой не советуют: это может навлечь беду на хозяйство и домашний скот.

В Епифанов день нужно уделить внимание дому и семье: можно готовить, наводить порядок. Также можно принести домой веточку рябины как оберег.

В этот день церковь не одобряет ссоры, зависть, ругань, жадность, нельзя отказывать в помощи, желать другим зла весь негатив вернется обратно.

По народным поверьям, в Епифанов день стараются избегать всего, что может притянуть беды. Среди главных запретов дня такие:

не советуют брать без необходимости острые предметы - можно пораниться;

лучше держаться подальше от огня, чтобы избежать ожогов и неприятностей;

не стоит оставлять грязную посуду и беспорядок в доме - это притягивает неудачи;

не рекомендуется давать или брать деньги в долг - к финансовым потерям.

Самой сильной приметой дня считается правило никому не рассказывать о задуманном: в народе верят, что тогда удача отвернется, а мечты так и не исполнятся.

Народные приметы о погоде

На Рябиновку внимательно наблюдают за природой она подсказывает, каким будет лето, погода и урожай:

рябина уже зацвела - будет тепло и можно сеять лен;

утром пасмурно - лето окажется сырым и дождливым;

на восходе солнце красное - лето будет жарким;

летает много майских жуков - впереди сухой период без дождей;

ночью слышны соловьиные трели - к теплу и погожим дням.

С водяными кувшинками связана и особая примета дня: если они уже появились, значит, заморозков в этом сезоне больше не будет.

Кто празднует именины 12 мая

12 мая день ангела у Германа, Дениса, Евдокии, Епифания, Ивана, Петра, Семена, Федора и Филиппа.

Считается, что люди, рожденные в эту дату, имеют покладистый характер, но внутреннюю силу. Они чаще всего трудолюбивы, умеют создавать вокруг себя порядок и стабильность, а рядом с ними легко чувствовать спокойствие и уверенность.

