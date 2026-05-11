В России продемонстрировали 'Герань-5': в чем опасность такого оружия и как с ним бороться

Россия будет запускать против Украины такие дроны-ракеты, поэтому нужно готовиться к отражению таких атак.

Российская Федерация скопировала иранский дрон Karrar и создала дрон-ракету, способную летать со скоростью 800 км/ч с боевой частью весом 90 кг. Об этом директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский сказал в эфире Radio NV.

В частности, его спросили о продемонстрированном россиянами на параде 9 мая ракетном дроне "Герань-5".

"Герань-5" будет представлять угрозу

"Мы говорим не просто о "Герань-5". Это реактивный дрон-ракета, который может летать со скоростью 800 км/ч. Средний вес, который он может поднять, - 90 кг. Это вдвое больше, чем у "Шахеда". Поэтому, соответственно, он представляет угрозу", - отметил Храпчинский.

При этом "Герань-5" может запускаться с-под крыла тактической авиации.

"Это давняя проблема, о которой мы постоянно говорим в связи с тем, что стратегическая авиация Российской Федерации имеет ограниченный ресурс, потому что они не выпускают эти самолеты. Поэтому, соответственно, враг ищет решение, как сильнее нагрузить противовоздушную оборону Украины", - отметил эксперт.

РФ не способна что-то самостоятельно создавать, а лишь копировать чужое

В то же время он считает, что не стоит говорить о попытке скопировать украинский дрон FP-5, потому что "Герань-5" - это точная копия иранского дрона Karrar, который, скорее всего, был передан Ираном для РФ.

"Ни о каких новых разработках со стороны Российской Федерации речи не идет. В очередной раз буду подчеркивать, что РФ не способна что-то придумать. Она способна скопировать и улучшить. Но придумать новую технологию или найти фундаментальные решения они не могут", - подчеркнул Храпчинский.

При этом он отметил, что иранцы создали ударный дрон Karrar, скопировав американский дрон MQM.

"Я бы сказал, что это постоянный реверс-инжиниринг", - добавил эксперт.

По его словам, РФ понимает математику войны и пытается сэкономить на средствах поражения и масштабировать их.

Каким должен быть ответ Украины

Впрочем, он убежден, что Украине нужно готовиться и уже сейчас искать решения, потому что враг будет применять такой дрон.

"Сейчас нужно искать решения, которые позволили бы нам закрыть воздушное пространство с учетом всех существующих угроз. Потому что мы видим "Шахеды", которые снимают Верховную Раду в режиме онлайн. Мы видим mesh-связь, которая обеспечивает качественное наведение на некоторые объекты. Поэтому нужно говорить об увеличении возможностей противовоздушной обороны, которая будет предусматривать и перехват сверхскоростных целей", - отметил Храпчинский.

Он добавил, что "Герани-5" со скоростью 800 км/ч нужно перехватывать средствами, которые могли бы работать на таких скоростях.

По его мнению, в любом случае можно пытаться использовать ПЗРК для сбивания, но нужно искать возможности разработки дешевых средств перехвата.

"Мы нашли решение в виде дронов-перехватчиков. Точно так же нужно найти и удешевить ракету-перехватчик, которую мы сможем применять с наземных пусковых установок", - добавил Храпчинский.

Он добавил, что эта ракета должна быть дешевой, стоимостью до 15 тыс. долларов.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, Россия на параде 9 мая впервые показала свою новую крылатую ракету "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине. "Герань-5" представляет угрозу, в том числе в контексте перегрузки средств противовоздушной обороны в случае ее более-менее массового производства.

В Украине заявили, что новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5" является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго". Однако российская разработка существенно уступает украинской по характеристикам.

