НАБУ проводит обыски у бывшего главы ОП Андрея Ермака, - нардеп

В то же время Железняк допускает и возможность вручения уведомления о подозрении бывшему чиновнику.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, вероятно, вручает подозрение или проводит обыск у бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

"Неужели этот день настал? Похоже, что НАБУ работает над кем-то... очень похожим на одного великого мага... Сразу сделаю ремарку, что пока нет подтверждения о подозрении. Возможно, это просто обыск. Пока ряд источников говорят именно об этом. Что делает ситуацию, конечно, тоже интересной, но, конечно, остается ощущение незавершенного процесса", - написал Железняк, публикуя соответствующие фото и видео.

В то же время издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщает, что НАБУ и САП "проводят следственные действия" в отношении бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Журналисты проекта "Схемы", которые находятся на месте события, сообщили, что в машину Андрея Ермака села прокурор САП Валентина Гребенюк. Она пробыла там около 10 минут. Железняк, комментируя эту информацию, отметил, что этому может быть два объяснения:

"Вариант первый - они мило общались. Второй вариант, в который я больше верю - это то, что в данном случае речь идет об ознакомлении с каким-то процессуальным документом. Я буду гадать, что это подозрение", - сказал Железняк.

Что этому предшествовало

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку. Незадолго до этого НАБУ и САП проводили процессуальные действия в доме Ермака. Это происходило на фоне расследования правоохранителей по раскрытию огромной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".

После увольнения с должности Ермак заявил журналистам New York Post, что "идет на фронт". Он также заявлял, что его "позорили" и его "честь не защитили".

Позже стало известно, что Ермак нашел новое занятие, а именно возглавил один из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.

