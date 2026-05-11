CNN проанализировал, почему Путин внезапно заговорил о перспективе завершения войны в Украине

Путин не повторил традиционную для Кремля формулу о необходимости продолжать войну против Украины.

Президент России Владимир Путин во время мероприятий ко Дню Победы 9 мая заявил, что, по его мнению, война против Украины "подходит к концу". Это стало одним из первых подобных сигналов со стороны Кремля за всё время полномасштабного вторжения.

Как отмечает CNN, заявление прозвучало после продолжительного выступления Путина о провалившихся переговорах в начале 2022 года и оказалось необычно кратким. При этом журналисты подчеркивают, что российский лидер редко делает случайные или спонтанные заявления, особенно по вопросам войны.

Телеканал обращает внимание, что Путин не повторил традиционную для Кремля формулу о необходимости продолжать "специальную военную операцию" до достижения всех поставленных целей. Вместо этого он ограничился намеком на возможное завершение конфликта.

Видео дня

При этом CNN отмечает, что официальные цели Москвы – "демилитаризация" Украины и полный контроль над Донбассом – остаются недостигнутыми.

Отдельное внимание авторы материала уделили предложению Путина привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой.

Привлечение Шрёдера в качестве посредника

Шрёдер, занимавший пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год, после ухода из политики сотрудничал с российским энергетическим проектом Nord Stream и долгое время сохранял близкие отношения с российским диктатором Путиным. После начала полномасштабной войны он покинул совет директоров проекта, однако в Европе его фигура по-прежнему вызывает резкую критику.

CNN пишет, что реакция европейских столиц на эту инициативу была сдержанной, однако в Вашингтоне предложение могли воспринять иначе.

Недовольство внутри России

В материале также говорится о нарастающем недовольстве войной внутри России. По данным телеканала, все чаще звучит критика затяжного характера конфликта, его человеческой и экономической стоимости.

Авторы статьи указывают, что даже во время парада 9 мая в Москве отсутствие масштабной демонстрации современной военной техники стало заметным отличием от предыдущих лет.

Сложности с комплектованием армии РФ

CNN также отмечает сложности с комплектованием армии РФ. По информации телеканала, российские власти испытывают трудности с набором новых контрактников и все активнее сталкиваются с последствиями затяжной войны для экономики.

Отдельно в статье рассматривается изменение ситуации на фронте для Украины. По оценке CNN, несмотря на нехватку личного состава, украинские силы смогли существенно расширить применение беспилотных технологий. Речь идет о дронах и роботизированных системах, которые используются для атак, снабжения, эвакуации раненых и противодействия российским наступлениям.

Телеканал отмечает, что именно развитие беспилотных технологий стало одной из причин замедления продвижения российских войск на фронте.

При этом CNN подчеркивает, что Россия ранее уже сокращала технологическое отставание в подобных сферах, иногда за считанные месяцы, поэтому Украина не должна преждевременно считать ситуацию окончательно переломленной.

В завершение материала авторы делают вывод, что война постепенно превращается в серьезное испытание для самой российской системы, а ресурсы Кремля уже не выглядят безграничными.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Павел Нарожный заявил, что РФ сможет захватить Донецкую область в единственном случае - если им удастся прорвать украинскую оборону на одном из направлений. Однако их тактика по сбрасыванию КАБов не приводит к каким-то серьезным прорывам.

Также польский аналитик Славек Загурский отметил, что в последние несколько месяцев на фронте сложилась ситуация, которая еще полгода назад казалась маловероятной. Украинцы отвоевывают больше территории, чем захватывают россияне. По его мнению, это свидетельствует о замедлении российского наступления и о растущих проблемах, с которыми сталкивается армия Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: