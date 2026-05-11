Прощайте, имплантаты: в Японии начали тестировать препарат для выращивания новых зубов

Японская медицина вплотную приблизилась к решению проблемы потери зубов.

Представьте мир, где вместо установки зубного имплантата ваш организм заново выращивает отсутствующий зуб. Это больше не научная фантастика. Это может стать реальностью. В октябре 2024 года исследователи из больницы Киотского университета в Японии начали клинические испытания на людях нового препарата, предназначенного для стимулирования роста новых зубов.

Этот инновационный подход нацелен на белок под названием USAG-1, который обычно подавляет развитие зубов. Ингибируя этот белок, препарат активирует спящие зубные зачатки, что потенциально может привести к росту третьего набора зубов у человека, пишет Concierge Dental Group.

Начальная фаза испытаний включает 30 здоровых взрослых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у каждого из которых отсутствует хотя бы один зуб. Основная цель – оценить безопасность препарата и определить подходящую дозировку. В случае успеха последующие этапы будут сосредоточены на детях в возрасте от 2 до 7 лет, страдающих врожденной анодонтией – состоянием, при котором люди рождаются без полного набора зубов.

Видео дня

Доктор Кацу Такахаши, возглавляющий исследования в Медицинском исследовательском институте больницы Китано в Осаке, находится на передовой этого исследования. Ранние эксперименты его команды продемонстрировали, что блокирование USAG-1 у мышей и хорьков привело к успешному росту новых зубов. Эти многообещающие результаты проложили путь к нынешним испытаниям на людях.

Хотя эта разработка впечатляет, важно отметить, что до широкого распространения препарата еще далеко. Исследователи нацелены на потенциальный выпуск около 2030 года, в зависимости от результатов текущих и будущих испытаний.

Ранее УНИАН сообщал, какие напитки не стоит употреблять при высоком уровне сахара в крови.

Вас также могут заинтересовать новости: