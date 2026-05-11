'Мы полностью перехватили инициативу': Федоров рассказал о преимуществах на фронте

Украина уничтожает больше российских военных, чем РФ успевает мобилизовать, сообщил министр обороны.

Министр обороны Украины Михаил Федоров 11 мая во время совместного брифинга в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил, что украинские Силы обороны демонстрируют "позитивную тенденцию" на фронте благодаря истощению российских войск и развитию дипстрайк-операций, пишет "Армия Информ".

По словам Федорова, в последние месяцы украинская армия удерживает высокие темпы уничтожения российских сил. Он отметил, что украинские военные уничтожают около 35 тысяч россиян.

"Эти последние месяцы стали рекордными с точки зрения того, как наши силы обороны останавливают врага на поле боя. Мы видим позитивную тенденцию. Мы смогли уничтожить 35 тысяч россиян и в апреле, и в марте. России не хватает сил, чтобы продолжать наступательные операции. Украинская армия истощает россиян", – заявил министр.

Отдельно Федоров отметил развитие украинских дипстрайк-операций: "То же самое происходит с дипстрайками, потому что Украина полностью перехватила инициативу и в этом направлении".

Министр также сообщил, что Германия выделила первые средства на поддержку украинских дроново-штурмовых подразделений.

По его словам, речь идет о новой тактике ведения войны, которая сочетает использование беспилотников, штурмовых подразделений и пехоты для проведения наступательных действий:

"Это использование новой доктрины войны для проведения определенных наступательных операций. Это использование дронов и штурмовых подразделений, пехоты, чтобы достигать определенных результатов".

Он добавил, что такая поддержка отражает изменения, которые Украина вносит в современные методы ведения войны.

Отметим, 11 мая офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк рассказал о реальной ситуации на фронте. Он отметил, что западные СМИ преувеличивают темпы замедления россиян на Покровском направлении. Также военнослужащий отметил, что оккупанты меняют тактику и все активнее используют различные инструменты воздействия на бойцов ВСУ.

Также о ситуации рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его информации, благодаря новым дронам, которые появились в распоряжении Сил обороны, россияне уже не так вольготно себя чувствуют на расстоянии 50-150 километров от линии фронта, как было ранее. Речь идет о дронах, на которые устанавливают терминалы Starlink.

