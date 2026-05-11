ЕС должен создать собственную армию из-за непредсказуемости США, - глава МИД Испании

В Испании назвали иранский кризис определяющим моментом для стратегической автономии Европы.

Европейский Союз должен создать собственные вооруженные силы, чтобы такие противники, как Россия, не могли сомневаться в том, придут ли США на помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью изданию Playbook, передает Politico.

"Мы не можем каждое утро просыпаться, гадая, что же США сделают дальше. Наши граждане заслуживают лучшего", - подчеркнул дипломат.

Также Альбарес назвал иранский кризис определяющим моментом для стратегической автономии Европы.

"Это момент суверенитета и независимости Европы. Американцы приглашают нас к этому. Мы должны быть свободны от зависимости. Быть свободными от зависимости означает быть свободными от принуждения, будь то пошлины или применение военной угрозы. И быть свободными от последствий чужих решений", - добавил он.

Politico напомнило, что Мадрид отказал американским военным самолетам в доступе к своим авиабазам для ведения войны, на что США ответили угрозами Испании торговым эмбарго, выводом войск и даже исключением из НАТО.

"Нам нужны вооруженные силы, общий оборонный потенциал. Соединенные Штаты делают свою армию все сильнее, и никто не считает, что это ослабляет НАТО. Если НАТО больше не обеспечивает ту безопасность, которую обеспечивало раньше… [тогда] мы, европейцы, должны делать больше", - подчеркнул Альбарес, добавив, что это не следует рассматривать как попытку подорвать НАТО.

По его словам, "магия" НАТО заключается в том, что, когда страна в альянсе, то ничего не происходит, ведь никто не решается проверить, действительно ли сработает статья 5.

"Именно это мы должны воссоздать - сдерживание. Чтобы, если кто-то хочет задираться со мной, то пусть идет куда-нибудь в другое место. Потому что мы будем стоять вместе", - заверил министр.

Дипломат добавил, что Испания верит в трансатлантические отношения, и для него США являются "историческим естественным союзником европейцев".

"Нам нужна поддержка как европейцев, так и американцев. И мы должны принять, что администрация Трампа имеет новое видение и новые идеи относительно трансатлантических отношений", - подытожил Альбарес.

Ранее The New York Times писала, что Украина больше не полагается на США в вопросе окончания войны с РФ. По словам журналистов, президент Владимир Зеленский отходит от этих отношений, отдаляя свою страну от того, кто когда-то был ее крупнейшим союзником.

"Реальных переговоров больше нет. У России сейчас нет стимула это делать. И США сейчас также не выглядят как надежный, рассудительный посредник между двумя сторонами", - высказался старший директор европейской политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку.

Также опрос показал, что репутация США в мире уже ниже российской. Отмечается, что показатель Америки по глобальному имиджу упал с плюс 22% два года назад до минус 16% в 2026 году. Россия при этом набрала минус 11%, а Китай - плюс 7%.

Кроме того, США были названы третьей страной по уровню угрозы для мира - после России и Израиля.

