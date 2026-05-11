Офис омбудсмена получил почти 12 тысяч жалоб на действия ТЦК во время мобилизации в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил от граждан почти 12 тысяч жалоб на действия ТЦК и СП во время проведения мобилизации. Об этом говорится в ответе секретариата омбудсмена на запрос "Украинской правды", который опубликован в статье УП "Демобилизация, высокие зарплаты и изменения в ТЦК. Как власть собирается реформировать армию".

В течение 2022-2023 годов в Офис омбудсмена поступило более полутысячи обращений от граждан о нарушении их прав во время мобилизации территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

В 2024 году количество таких обращений выросло в шесть раз, а именно до 3 312. Еще больше жалоб на ТЦК и СП украинцы направили Лубинцу в 2025 году - 6 127.

В то же время за первый квартал 2026 года омбудсмен получил более 1,6 тысячи жалоб от граждан на ТЦК и СП.

Ранее СМИ сообщили, что в Украине готовят контракты с четкими сроками службы и выплатами за риск. Таким образом, у мобилизованных будет возможность подписать контракт с гарантированной демобилизацией и отсрочкой до следующего призыва, а контрактники смогут перезаключить договоры.

Также сообщалось, что депутаты хотят помочь ТЦК искать уклонистов. В Верховной Раде считают, что в этом вопросе не должно быть двойных стандартов.

"Парламент может принимать законы, которые будут улучшать социальные льготы, повышать денежное обеспечение военнослужащих. Мы готовы (принимать изменения) относительно сроков службы. Это мы можем сделать, чтобы хоть как-то попытаться мотивировать тех военнообязанных, которые еще находятся где-то на территории Украины", - высказался народный депутат Украины Александр Федиенко.

