Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 12 мая

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,72 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 12 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,96 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 10 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,72 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 12 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,96/43,99 грн/долл., а к евро – 51,76/51,77 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 11 мая вырос на 6 копеек и составлял 44,11 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,55 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне вырос на 4 копейки и составил 51,99 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,33 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 5 копеек и составил 44,10 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составил 51,90 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,50 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

