В Польше начали массово увольнять украинских врачей: в чем причина

С 1 мая Польша аннулировала лицензии 146 врачам, не являющимся гражданами ЕС, большинство из которых – украинцы. Об этом сообщает Interia.

Главной причиной такого решения со стороны Высшего медицинского совета (Naczelna Rada Lekarska) стало отсутствие у специалистов языкового сертификата уровня B1.

По имеющимся данным, врачи, чьи лицензии были аннулированы, теперь не имеют права подавать на них повторно. Чтобы остаться в профессии, они вынуждены проходить длительный путь, от нострификации диплома до сдачи государственного экзамена LEK.

По оценкам президента Высшего медицинского совета Лукаша Янковского, сейчас в польской медицине задействовано около 3000 врачей из Украины. Впрочем, примерно каждый третий из этого списка до сих пор не подтвердил знание языка документально. Он убежден, что компромиссов в этом вопросе быть не может.

"Если кто-то не говорит по-польски, он не должен работать врачом в Польше", – заявил он.

В то же время польское Министерство здравоохранения намерено продлить еще на год разрешение на работу врачам, не владеющим языком. Янковский критикует эту инициативу, считая ее свидетельством управленческого хаоса в ведомстве. Высший медицинский совет выступает против такого подхода, поскольку даже уровень B1 специалисты считают недостаточным для качественной медицинской помощи.

Глава организации отметил, что снижение стандартов стало вынужденным шагом под давлением администраций больниц, столкнувшихся с дефицитом кадров.

"Переговоры с тогдашним министром здравоохранения Изабелой Лещиной длились долго, но под давлением директоров больниц эти требования были снижены до B1, то есть до полностью туристического уровня. Это уровень, неслыханный в других странах Европейского Союза", – добавил Янковский.

Таким образом, льготный период, введенный в начале полномасштабной войны, заканчивается. Отмечается, что действующие лицензии останутся действительными только до осени 2029 года. До этого срока каждый украинский медик должен либо полностью подтвердить свою квалификацию по европейским стандартам, либо покинуть должность.

Легализация в Польше

Ранее УНИАН писал, что украинцы в Польше со статусом PESEL UKR могут подать заявку на новую трехлетнюю вид на жительство CUKR, которая заменяет временную защиту на разрешение на легальное проживание и работу в стране.

Для этого необходимо непрерывно иметь статус UKR не менее 365 дней и подать электронную заявку, но после получения карты человек теряет статус UKR и связанные с ним льготы, например право на бесплатное проживание в центрах размещения.

