Украина уже имеет собственные ракеты, похожие на Taurus, – Федоров

В то же время он подчеркнул, что наша страна заинтересована в таких средствах поражения и открыта для того, чтобы иметь их больше.

Силы обороны на сегодня уже имеют ракеты, которые по характеристикам схожи с немецкими Taurus. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров во время пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом, пишет Укринформ.

"Если говорить о Taurus, то конечно, у нас сейчас уже есть ракеты, которые работают на похожие дистанции и больше, но никогда не может быть мало таких средств поражения. Поэтому, безусловно, Украина всегда открыта к тому, чтобы иметь больше средств поражения, но на самом деле сегодня мы уже обретаем определенную независимость в этом направлении", – сказал он.

В частности, Федоров напомнил об ударах по России на расстояние 1500 км.

Taurus для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас нет смысла в поставках крылатых ракет Taurus Украине. По его словам, Украина уже достигла значительного технологического прогресса.

Канцлер Германии подчеркнул, что сегодня Украина достигла значительного прогресса в области вооружений по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной войны.

Кроме того, Мерц объяснил свои предвыборные призывы к передаче Украине дальнобойных ракет. По его словам, ранее он предполагал, что у Бундесвера достаточно ракет Taurus, которые можно было бы передать украинцам.

