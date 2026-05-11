Замедлилось ли наступление РФ: в Силах обороны рассказали о реальной ситуации на фронте

Черняк отметил, что россияне постоянно меняют тактику.

Все чаще западные СМИ пишут о том, что Россия якобы значительно замедлила темпы наступления. Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире "24 Канала" рассказал о реальной ситуации на фронте.

Он объяснил, что говорить о заметном ослаблении давления со стороны россиян на Покровском направлении было бы неправильно. Черняк подчеркнул, что оккупанты меняют тактику и все активнее используют другие инструменты воздействия на украинских бойцов.

"Сказать, что на нашем направлении наступательные темпы россиян снизились, было бы не очень правильно, так как россияне постоянно меняют тактику, постоянно подтягивают новые ресурсы", - заявил офицер бригады "Рубеж".

Видео дня

По словам Черняка, меньшее количество штурмов может создать обманчивое впечатление, будто у врага заканчиваются люди или тяжелая техника, но на самом деле Россия давно поставлена на военные рельсы. Также он добавил, что у РФ достаточно ресурсов для продолжения давления.

"Не нужно забывать, что мы воюем с Россией, у которой человеческий ресурс практически бесконечный и танковые заводы работают, страна поставлена на военные рельсы", - сказал Черняк.

Офицер бригады "Рубеж" заявил, что сейчас россияне опираются не только на пехотные штурмы, но и на аэроразведку и огневое поражение дронами. По его словам, именно поэтому оценивать российскую активность только по количеству атак пехоты или появлением бронетехники уже недостаточно.

Россия снизила темпы продвижения на фронте

Ранее The New York Times писало, что российская армия фактически увязла на фронте. В издании заявили, что российские войска до сих пор не могут решить ключевую проблему современной войны: как осуществлять масштабные прорывы в условиях тотального доминирования дронов на поле боя.

По данным издания, после успехов в конце прошлого года российская армия практически остановилась, а на некоторых участках даже потеряла территории. По оценке NYT, если темпы продвижения, которые РФ демонстрирует в этом году, сохранятся, ей понадобится более трех десятилетий, чтобы полностью захватить Донбасс.

Вас также могут заинтересовать новости: