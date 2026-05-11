Дорогое мясо и хлеб, 'золотые' овощи, дефицит фруктов: как вырастут цены на продукты, – СМИ

Пока война на Ближнем Востоке продолжается, цены на продукты будут уверенно расти.

Из-за войны президента США Дональда Трампа против Ирана в Украине растут цены на продукты. До конца года существенно подорожают хлеб и некоторые виды мяса, овощи борщевого набора подскочат вдвое, а некоторые фрукты могут стать дефицитными, пишет liga.net.

Блокировка Ормузского пролива привела к подорожанию топлива: литр бензина подорожал на 10 гривень, дизельного топлива – на целых 25 гривень. Именно дизель аграрии используют во время посевной кампании.

Цена топлива входит в себестоимость практически всех товаров, которые нужно физически доставлять, но больше всего это касается продуктов. Нацбанк Украины уже ухудшил свой прогноз по инфляции на 2026 год – с 7,5% до 9,4%.

"После очередного роста цен на топливо вырастут и цены на продукты. Наибольшее давление будут испытывать товары с высокой долей топлива в производстве или доставке. Это могут быть продукты питания, импортные товары, а также отдельные категории бытовой химии, в производстве которых используются нефтепродукты", – говорит директор департамента аналитических исследований "Райффайзен банка" Александр Печерицин.

По оценкам аграрного эксперта Ивана Томича, доля топлива в себестоимости продуктов питания может составлять от 10% до 17%.

Цены на овощи борщевого набора

Стоимость овощей борщевого набора – картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты – резко упала весной, так как фермеры массово распродавали прошлогодний урожай из хранилищ.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка ожидает осенью значительного подорожания из-за сокращения аграриями площадей под культуры и существенного роста производственных затрат. Поэтому цена борщевого набора по сравнению с прошлым годом может вырасти вдвое.

Цены на фрукты

В УКАБ считают, что яблоки вряд ли существенно подешевеют даже после сбора нового урожая, в то время как груши останутся дорогими. В дополнение к топливному кризису, аномальная весенняя погода негативно повлияла на урожай косточковых культур – абрикосов, персиков, вишен, черешен.

"Абрикосы и персики из-за потери урожая могут стать дефицитными, а цены на них будут зависеть от импорта", – говорит Гопка.

Цены на мясо и хлеб

За год мясо уже подорожало примерно на 15–20%. Значительную часть его себестоимости составляют корма для животных, которые сейчас активно дорожают.

"Рынок мяса, вероятно, и в дальнейшем будет демонстрировать тенденцию к подорожанию. Больше всего за последний период выросли цены на говядину, но свинина и курятина также остаются дорогими из-за высоких затрат производителей", – отмечает Гопка.

По его оценкам, цены на курятину будут относительно стабильными, а свинина и говядина существенно подорожают. В то же время хлеб, по прогнозу аграрного эксперта Томича, может подорожать на 25%.

Цены на молочные продукты

Молочные продукты в Украине дорожают гораздо медленнее, чем остальные продукты питания. За год молоко подорожало на 7,3%, сметана – на 5,7%, мягкие сыры – на 5,3%, а масло – лишь на 1,9%.

"До конца лета цены на молочную группу не должны меняться в сторону заметного роста, но это не гарантия. Могут быть и отклонения. Но в этот период цены будут стабильными", – прогнозирует Томич.

Продовольственная инфляция в Украине может замедлиться в случае прекращения войны на Ближнем Востоке и удешевления энергоносителей. Однако если ситуация вокруг Персидского залива, наоборот, обострится, а погодные условия в Украине не будут способствовать урожаю, инфляция превысит отметку в 10%, предупреждает Печерицин.

Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас считает, что часть молочных продуктов осенью значительно подорожает из-за перехода молочного рынка от перепроизводства к недопроизводству.

По оценкам, если война в Иране продлится дольше, чем до середины лета, осенью аграрии могут столкнуться с подорожанием или дефицитом удобрений, что выльется в значительные потери урожая и подорожание или даже отсутствие продуктов в следующем году.

