Соединили два города: в Великобритании восстановили заброшенные викторианские туннели

Их популярность упала после Второй мировой войны.

Скрытые под холмами Гвинеда, два заброшенных железнодорожных тоннеля викторианской эпохи когда-то перевозили туристов и рабочих по сельской местности Уэльса. Об этом пишет Daily Express.

Теперь после десятилетий забвения и пребывания в темноте они обрели новую жизнь, соединяя велосипедистов и пешеходов на живописной сельской тропе, ведущей в Сноудонию.

Интересно, что тоннели были впервые высечены в скале в Трегарте, деревне к югу от Бангора, в 1883 году в рамках амбициозного проекта железной дороги, соединяющей Бангор и Бетесду. Это была опасная работа, проводившаяся с использованием динамита, и строительство трагически унесло жизни двух человек.

Видео дня

Один тоннель простирался на 25 метров, а второй, известный как Тинал Тивилл - "Темный тоннель" на английском языке - прорезал склон горы почти на 275 метров. Вместе они составляли часть железной дороги.

Когда линия открылась для пассажиров в июне 1884 года, вскоре появились и грузовые поезда, а к началу XX века лёгкие рельсовые моторы превратили маршрут в оживлённый, с 16 поездами в день.

Отмечается, что её популярность упала после Второй мировой войны. Автобусы по близлежащей дороге на Телфорд оказались удобнее, и количество пассажиров сократилось, поэтому последние поезда исчезли в 1950-х годах, а затем линия была полностью закрыта в 1963 году.

Более пяти десятилетий туннели оставались неиспользованными. Но их закрытие означало, что пешеходам и велосипедистам приходилось сворачивать на оживлённую автомагистраль при прохождении тропы Лон Лас Огвен, живописного маршрута, ведущего из Бангора на северном побережье Уэльса к озеру Ллин Огвен в Сноудонии.

Маршрут стал невероятно популярным, привлекая, по оценкам, до 100 000 человек в год, поэтому правительство Уэльса и муниципалитет Гвинеда согласились профинансировать реставрацию, чтобы вновь ввести в эксплуатацию викторианские туннели.

В 2017 году туннели были наконец восстановлены после четырех месяцев работ. Теперь велосипедисты могут путешествовать между деревнями Трегарт и Бетесда, оставаясь исключительно в живописной валлийской сельской местности.

Интересные новости

Коконат-Гроув в Майами превращается в один из самых привлекательных районов для миллиардеров и сверхбогатых переселенцев. Некогда богемный район сегодня стал элитным анклавом с частными резиденциями, яхтами и закрытыми сообществами.

Вас также могут заинтересовать новости: