Не только пирамиды: египтянка назвала шесть скрытых жемчужин страны

Египет традиционно считается одним из самых популярных направлений для отдыха среди украинских туристов. Впрочем, зацикливаясь на знаменитом all inclusive, отдыхающие часто упускают много интересного.
Египетская тревел-журналистка Надин Араб, 30 лет прожившая в стране, в своем блоге на Business Insider назвала шесть скрытых жемчужин Египта, на которые стоит обратить внимание.
"Когда я путешествую, рассказ о том, что я египтянка, обычно вызывает разговор о Великих пирамидах Гизы. Как человек, который много раз стоял перед пирамидами, я понимаю их очарование – это действительно захватывающее зрелище. Однако, как местный житель, проживший здесь 30 лет, я знаю, что в Египте есть много не менее впечатляющих достопримечательностей. Вот шесть вещей, которые я всегда советую путешественникам сделать, когда они посещают мою родину", – отметила она.
1. Восхождение на гору Синай на рассвете
Надин рассказывает, что это одна из самых высоких гор Египта – ее высота составляет 2 285 метров над уровнем моря. Она считается священным местом для всех авраамических религий – на вершине даже расположены старая церковь и мечеть.
"На мой взгляд, это не просто обычный поход – это прекрасное духовное путешествие. После подъема по Верблюжьей тропе 750 ступеней приведут вас на вершину. Если вы спланируете свой поход и доберетесь до вершины к восходу солнца, горизонт окрасится в теплые янтарные и мягкие желтые оттенки. Это момент, ради которого определенно стоит совершить восхождение", – говорит она.
2. Плавание в соленых озерах оазиса Сива
"Я видела оазис Сива повсюду в своей ленте Instagram, и, на мой взгляд, ни одна поездка в Египет не будет полной без посещения бирюзовых соленых озер этого региона. В первый раз, когда я там побывала, я не умела плавать, но благодаря высокой солености воды я смогла держаться на воде", – рассказывает девушка.
При этом, по ее словам, помимо несравненной красоты, считается, что озера обладают целебными свойствами, что делает это место идеальным для посетителей, интересующихся оздоровлением с помощью природных средств.
3. Полет на воздушном шаре в Луксоре
"Как и пирамиды в Гизе, я считаю, что посещение древнеегипетских храмов в Луксоре обязательно для тех, кто впервые приезжает в Египет. Однако один из моих любимых способов полюбоваться ими – это полет на воздушном шаре. Я совершила такой полет на рассвете в честь своего 29-летия, и это того стоило. Поднявшись в розовое небо, мы 45 минут парили над пышными зелеными полями и различными археологическими памятниками, включая культовый храм Хатшепсут. В окружении десятков других красочных воздушных шаров я, можно с уверенностью сказать, чувствовала себя на седьмом небе от счастья", – вспоминает Надин.
4. Кемпинг в Черной и Белой пустынях
Для идеальной поездки на выходные в Египет она рекомендует посетить Черную и Белую пустыни, которые находятся в пределах досягаемости на машине. Эти пустыни, известные своими неземными пейзажами и причудливыми скальными образованиями также отлично подходят для ночевки под звездами.
"На свой 27-й день рождения я взяла группу близких друзей в поход сюда, и вместе мы в полной мере насладились природой. В Белой пустыне мы посетили Хрустальную гору, покатались на внедорожниках по дюнам долины Агабат и искупались в природном источнике. Однако моим любимым занятием в Черной пустыне было лепить ангелов из песка", – рассказала девушка.
5. Поездка к пещере Джара
По словам Надин, несмотря на то, что пещера Джара расположена в Западной пустыне в довольно отдаленном месте, она того стоит, чтобы преодолеть этот нелегкий путь.
Эта доисторическая сталактитовая пещера отличается великолепными скальными образованиями и древними неолитическими гравюрами. Кроме того, теплый свет свечей мерцает на шероховатых сталактитовых стенах пещеры, создавая приглушенную, более интимную атмосферу, добавляет она.
6. Сноркелинг и дайвинг в Красном море
Надин отмечает, что люди со всего мира приезжают в Египет, чтобы погрузиться в Красное море и полюбоваться его великолепными коралловыми рифами, разнообразной морской жизнью и круглогодичной комфортной температурой.
"Даже если дайвинг вам не по душе, сноркелинг – это тоже замечательный опыт. Среди самых популярных пляжных городов для дайвинга и сноркелинга – Марса-Алам, Дахаб, Шарм-эль-Шейх и Хургада. На мой взгляд, именно здесь находятся лучшие пляжи и места для дайвинга в стране. Если вы профессиональный дайвер и вам нужно выбрать только один город, я настоятельно рекомендую Марса-Алам. Это менее многолюдное место с невероятным разнообразием морской жизни, включая дельфинов, морских черепах, дюгоней и даже акул", – советует жительница Египта.
Тем временем, для начинающих она рекомендует сноркелинг в Дахабе, так как там много мелководных участков.
Отдых в Египте - полезные советы туристам
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты назвали туристам основные блюда, которые стоит попробовать в Египте.
Тем временем, опытная тревел-журналистка Лорен Кит поделилась шестью важными советами, которые могут пригодиться путешественницам, желающим максимально комфортно исследовать Египет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Туристы, которые зашли внутрь египетских пирамид, сразу пожалели об этом: в чем причина
- Рисовал на пирамиде, которой 4000 лет: в Египте задержали гида, который решил "развлечься"
- В Египте во время шоу укротителя змей от укуса кобры погиб турист
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.