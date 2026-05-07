В ВСУ заявили, что началась активная фаза весенне-летнего наступления россиян

Оккупанты тратят свои ресурсы, чтобы достичь каких-то целей, говорит Трегубов.

Российские захватчики сейчас перешли к активной фазе весенней наступательной кампании, но особых успехов им добиться не удается. Речь идет лишь о локальных успехах. Об этом спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сказал в эфире телеканала "Суспільне".

По его словам, прошедшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил были интенсивными. Было зафиксировано 44 боестолкновения. Он подчеркнул, что на их участке фронта это "действительно много".

"Можно сказать, что у россиян сейчас в разгаре их весенняя кампания, их весенняя попытка достичь своих целей, но опять же без особых успехов", – подчеркнул Трегубов.

Хотя значительных успехов у оккупантов нет, однако, отметил спикер, "локальные успехи у них есть", к сожалению.

"Поэтому мы сейчас активно боремся за то, чтобы уничтожить их наступательный потенциал и как можно быстрее заставить их снова перейти к этапу, возможно, накопления сил, пока у них теряется экономический потенциал, пока у них теряется военный потенциал в других местах", – добавил Трегубов.

По его данным, наиболее активно российские оккупанты пытаются наступать в районе Лимана (Донецкая область), Купянска и Волчанска (Харьковская область), а также в приграничной зоне на севере (Сумская область). В Харьковской области у врага было небольшое продвижение в районе поселка Ветеринарное. На Купянском направлении фиксируются попытки россиян зайти по правому берегу реки Оскол в город через Голубовку, а также попытки идти на Купянск-Узловой с востока по левому берегу.

В то же время, как уточнил Трегубов в эфире марафона "Единые новости", уже сейчас у россиян продолжается активная весенняя наступательная кампания, но вряд ли она будет обостряться, потому что уже обострена.

"Вопрос в том, когда они исчерпают свои силы и пойдут на очередное пополнение, а затем попытаются, возможно, сделать что-то летом. Но на данный момент у них фаза не накопления ресурсов, а скорее – расходования этих ресурсов", – отметил Трегубов.

В то же время, добавил он, россияне сейчас мало используют бронетехнику, поскольку она малоэффективна. Мототехника используется ограниченно. На фронте ситуация характеризуется высокой насыщенностью различными дронами.

Весенне-летнее наступление россиян в Украине

Как сообщал УНИАН, по словам Александра Мусиенко, военнослужащего Сил территориальной обороны ВСУ, военного эксперта, украинским защитникам удалось сорвать как минимум первую крупную волну весеннего наступления российских войск.

О срыве российской весенней кампании эксперты говорили еще в апреле. В частности, как отмечал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, Силам обороны благодаря успешным действиям на фронте удалось отсрочить крупное наступление российской захватнической армии в Донецкой области.

