Без наземной операции никуда: Лукашенко высказался о возможном участии Беларуси в войне

В частности, он заявил, что Беларусь должна быть "готова к любому развитию событий".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, на котором заявил о подготовке государственной программы вооружения страны на 2026–2030 годы, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

В частности, он заявил о том, что Беларусь – это "не пустыня и не украинские степи", поэтому стране нужно оружие, которое будет адаптировано к местным условиям. Он сказал об этом, в частности, в контексте того, что именно территория Беларуси может стать театром будущих военных действий.

"Поэтому оружие нужно покупать и создавать то, которое нам будет нужно. Но при этом еще раз повторю – без фундаментального оружия, которым должен обладать солдат, мы ни одну войну не выиграем", – сказал Лукашенко.

Он также прокомментировал события на Ближнем Востоке, заявив, что в современной войне невозможно победить ударами с воздуха.

"Бомбили, засыпали бомбами и ракетами… И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда", – отметил Лукашенко.

На фоне этого он подчеркнул, что в современной войне важны не только ракеты, но и "невидимость". И поэтому он акцентировал внимание на развитии средств РЭБ и БПЛА, назвав это "обязательной программой". Также он назвал эту программу "основой сдерживания" для потенциальных противников.

Угроза со стороны Беларуси: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о потенциальной угрозе со стороны Беларуси. В частности, в начале мая президент сообщал о нетипичной активности на украинско-белорусской границе.

В ГПСУ же сообщали, что в Беларуси фиксируется расширение инфраструктуры и развитие логистических возможностей. Также отмечалось, что в Беларуси наблюдается активность в виде развития полигонов и инфраструктуры, которая в перспективе может быть использована в координации с российскими силами.

