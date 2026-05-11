В нескольких шагах - другая страна: что известно о самом коротком международном мосте в мире

В мире есть мост Эль-Марко, который имеет длину всего три метра и пересекает узкий ручей Арройо-Абрилонго, являющийся естественной границей между Португалией и Испанией. Об этом пишет Stirile Pro TV.

Отмечается, что на португальском конце есть каменная отметка с буквой "P", а на испанском - с надписью "E", от España.

"Путешествие во времени" между двумя европейскими странами

Несмотря на то, что Португалия и Испания являются соседями, они находятся в разных часовых поясах. Таким образом, те, кто пересекает мост, видят, как их часы автоматически переходят на час вперед.

"Этот опыт превратил маленький мост в аттракцион для туристов и любителей необычных рекордов. Мост соединяет португальский городок Эль-Марко с испанской деревней Ла-Кодосера и предназначен исключительно для пешеходов и велосипедистов. Оригинальное сооружение было возведено местными жителями несколько веков назад и изначально представляло собой лишь простой набор деревянных досок", - подчеркнули в материале.

По информации издания Fascinating Spain, мост был реконструирован в 2008 году на средства Европейского Союза. В работах участвовали рабочие как из Португалии, так и из Испании. Из-за небольших размеров автомобили не могут переезжать мост.

Самый короткий международный мост в мире

Во многих рейтингах этот титул присуждается мосту между США и Канадой, расположенному на острове Завикон, однако Эль-Марко короче примерно на 4 метра.

Поэтому мост между Португалией и Испанией считается самым коротким международным мостом в мире. Такой рекорд вызвал шутки в соцсетях.

"Я когда-то переходил простую доску, положенную через ручей на границе между Великобританией и Республикой Ирландия. Она была намного короче!" - прокомментировал один из пользователей Reddit.

