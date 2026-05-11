В Минобороны планируют трансформировать ТЦК в 'Офисы Резерва+', - СМИ

Согласно проекту, "Офисы Резерва+" будут состоять из двух отдельных подразделений.

В Министерстве обороны рассматривают возможность трансформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в "Офисы Резерва+" с отдельными подразделениями - офисами комплектования и офисами сопровождения. Об этом говорится в статье "Украинской правды".

По словам собеседника издания в парламенте, в Минобороны ожидают, что сотрудники офисов комплектования будут заниматься учетом военнообязанных, планированием мобилизационных мероприятий, рекрутингом и оформлением на службу. Также обсуждается возможность размещать точки рекрутинга в общественных местах.

Собеседник издания рассказал журналистам, что в отдельных помещениях могут появиться хабы комплектования. Это базы для размещения добровольцев и доставленных полицией военнообязанных на период процедуры привлечения к армии.

Согласно этому проекту, работники хабов будут осуществлять проверку документов, проводить ВЛК, а также оценку психической устойчивости и профессиональной пригодности.

Собеседник издания добавил, что, согласно проекту Минобороны, сотрудники офисов сопровождения будут отвечать за социальные вопросы, включая оформление компенсаций раненым бойцам и одноразовые выплаты семьям погибших военных.

"ТЦК – огромная структура, которая обеспечивает для войска 30+ тысяч мобилизованных и контрактников в месяц. Никто не хочет ломать систему, поэтому дискуссий много. Долго обсуждали, кто должен доставлять мужчин с улицы в ТЦК. В Минобороны предлагали, чтобы этим занимались исключительно полицейские, без участия военных. Но полиция против. Сейчас все заглохло – консенсуса нет", - рассказал журналистам собеседник в военном руководстве.

В издании отметили, что этот проект пока находится на этапе обсуждения. Соответствующие предложения еще не заложены ни в законопроекты, ни в правительственные постановления.

Реформа мобилизации - что известно

Ранее Минобороны в ответ на запрос Hromadske сообщило, что министерство работает над системным решением, которое должно исправить допущенные ошибки при прохождении военно-врачебных комиссий, а также повысить качество мобилизационного ресурса.

В Минобороны рассказали журналистам, что готовятся конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медконтроля и обучения. В частности, планируется усовершенствование обмена данными между системой "Оберіг", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы.

Также в Минобороны планируют обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+". Кроме того, планируется внедрение доступа врачей ВЛК к цифровым медицинским историям пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения.

