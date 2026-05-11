Цены на бензин вновь начали расти: сколько стоит топливо на АЗС в понедельник

Средние цены на бензин на АЗС в понедельник, 11 мая, выросли. Наиболее существенно подорожал премиальный 95-й бензин, а дизельное топливо и автогаз подешевели, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что премиальный бензин марки А-95 за выходные, в среднем, подорожал на 98 копеек – до 77,87 грн/л. Средние цены на обычный 95-й выросли на 45 копеек – до 73,52 грн/л. При этом одна из топ-сетей подняла ценник сразу на 2 гривни.

Средняя стоимость дизельного топлива за выходные снизилась на 22 копейки – до 87,81 грн/л. В то же время одна из топ-сетей "урезала" ценник сразу на 2 гривни.

Что касается автогаза, то средняя стоимость упала на 3 копейки – до 48,38 грн/л.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-й бензин 11 мая продают в сети Brent Oil – по 66,85 грн/л. Дороже всего – в сетях ОККО и WOG по 77,90 гривни за литр. Стоимость топлива в этих сетях не изменилась. Вместе с тем, государственная "Укрнафта" подняла ценник на 95-й сразу на 2 гривни.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 74,90 грн/л;

"Укрнафта" – 71,90 грн/л;

SOCAR – 76,90 грн/л;

KLO – 72,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 69,60 грн/л.

Цены на дизель

Дешевле всего дизелем в начале рабочей недели заправляют в сети "Фактор" – по 84 гривни за литр. Дороже всего топливо предлагают в сети Motto – 91,48 грн/л.

Большинство топ-сетей в течение выходных ценники на дизельное топливо не пересматривали. Вместе с тем, стоимость дизеля в сети SOCAR упала сразу на 2 гривни, а "БРСМ-Нафта" "срезала" со среднего ценника 47 копеек.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 86,90 грн/л;

"Укрнафта" – 86,90 грн/л;

SOCAR – 88,76 грн/л;

KLO – 88,40 грн/л;

OKKO – 89,90 грн/л;

WOG – 89,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 85,94 грн/л.

Цены на автогаз

Самый дешевый автогаз 11 мая продают в сети "Кворум" – 45,98 гривни за литр. Самый дорогой – в сети Motto по цене 52,98 гривни за литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 47,90 грн/л;

"Укрнафта" – 47,90 грн/л;

SOCAR – 49,55 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 46,92 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л;

WOG – 49,90 грн/л.

