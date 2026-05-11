Украина и Германия будут совместно производить дроны с дальностью до 1500 км, - Писториус

Германия и Украина планируют запустить совместное производство дальнобойных дронов. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Украину, сообщает "Суспильне".

Он рассказал журналистам, что Германия и Украина планируют расширить сотрудничество в оборонной сфере. Писториус поделился, что украинские и немецкие компании уже работают над перспективными проектами. Речь идет как о дронах с дальностью полета менее 100 километров, так и о дальнобойных системах, способных преодолевать расстояние до 1500 километров.

По словам министра обороны Германии, развитие дальнобойных дронов имеет ключевое значение для сдерживания российских атак на военную инфраструктуру Украины. Он отметил, что в случае массового применения такие дроны могут эффективно подавлять и уничтожать вражеские системы ПВО.

Кроме того, Писториус добавил, что Германия заинтересована в расширении оборонного партнерства с Украиной и в использовании украинского опыта ведения современной войны. Он заявил, что Берлин изучает украинские системы управления боевыми действиями и боевой опыт ВСУ.

Также, по словам Писториуса, Германия планирует присоединиться к украинской платформе оборонных инноваций Brave1. Он подчеркнул, что Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и развивать стратегическое партнерство .

ЕС и Украина создадут новый альянс дронов

Ранее стало известно, что Европейская комиссия объявила конкурс на участие в создании нового альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотников. Учредителей выберут среди заявителей, имеющих опыт работы в экосистеме оборонных дронов ЕС и Украины. Именно из них сформируют первый состав правления альянса.

Утверждается, что новый альянс Евросоюза и Украины будет поддерживать развитие передовых технологий в сфере беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им.

