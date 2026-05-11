На юге россияне продолжают проводить десятки штурмов, несмотря на 'перемирие', - Волошин

Только за последние два дня на юге произошло более 60 боевых столкновений.

На южном направлении российские войска не снижают интенсивность боевых действий, несмотря на объявленные оккупантами "режимы перемирия". Ежедневно фиксируются десятки штурмов, а также высокая активность дронов и артиллерии. Об этом "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, нынешнюю ситуацию сложно назвать перемирием, ведь российские подразделения продолжают штурмовые действия почти с той же интенсивностью, что и раньше. Количество атак существенно не изменилось - в течение дней, когда РФ заявляла о "перемирии", украинские военные фиксировали от 25 до 30 штурмов в сутки.

Волошин уточнил, что только за последние два дня на юге произошло более 60 боевых столкновений. Так, 9 мая было зафиксировано 29 атак, а 10 мая - уже 32. Наибольшая активность наблюдалась на Гуляйпольском направлении, где произошло 27 штурмовых действий.

В то же время спикер отметил, что российские войска частично сократили использование авиации и ударных дронов типа "Шахед", однако продолжают интенсивно использовать дроны-камикадзе и артиллерию.

"Можно отметить лишь то, что фактически не наносит ударов авиацией и не применяет корректируемые авиационные бомбы. Кроме того, прекратил наносить удары беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед"/"Герань", - отметил Волошин.

По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано лишь три таких удара, хотя до объявления так называемого "перемирия" враг применял до 150 "Шахедов" в южных регионах.

Вместе с тем, добавил военный, противник продолжает активно использовать дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники. На южном направлении ежедневно фиксируют до двух тысяч FPV-дронов, а также около 300 разведывательных БпЛА, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий.

Ситуация на юге страны - что известно

Как писал УНИАН, в городе Гуляйполе в Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего здания из-за массированных обстрелов российских оккупантов. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что населенный пункт фактически уничтожен, а заявления о якобы "мирной жизни" там не соответствуют действительности.

Там сложно найти хотя бы уцелевшую стену. Российские войска активно минируют местность и пытаются продвигаться вперед - бои ведутся в "серой зоне", где фактически нет стабильной линии фронта.

