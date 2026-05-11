На юге россияне продолжают проводить десятки штурмов, несмотря на 'перемирие', - Волошин

На южном направлении российские войска не снижают интенсивность боевых действий, несмотря на объявленные оккупантами "режимы перемирия". Ежедневно фиксируются десятки штурмов, а также высокая активность дронов и артиллерии. Об этом "Укринформу" сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
По его словам, нынешнюю ситуацию сложно назвать перемирием, ведь российские подразделения продолжают штурмовые действия почти с той же интенсивностью, что и раньше. Количество атак существенно не изменилось - в течение дней, когда РФ заявляла о "перемирии", украинские военные фиксировали от 25 до 30 штурмов в сутки.
Волошин уточнил, что только за последние два дня на юге произошло более 60 боевых столкновений. Так, 9 мая было зафиксировано 29 атак, а 10 мая - уже 32. Наибольшая активность наблюдалась на Гуляйпольском направлении, где произошло 27 штурмовых действий.
В то же время спикер отметил, что российские войска частично сократили использование авиации и ударных дронов типа "Шахед", однако продолжают интенсивно использовать дроны-камикадзе и артиллерию.
"Можно отметить лишь то, что фактически не наносит ударов авиацией и не применяет корректируемые авиационные бомбы. Кроме того, прекратил наносить удары беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед"/"Герань", - отметил Волошин.
По его словам, за прошедшие сутки было зафиксировано лишь три таких удара, хотя до объявления так называемого "перемирия" враг применял до 150 "Шахедов" в южных регионах.
Вместе с тем, добавил военный, противник продолжает активно использовать дроны-камикадзе и разведывательные беспилотники. На южном направлении ежедневно фиксируют до двух тысяч FPV-дронов, а также около 300 разведывательных БпЛА, что свидетельствует о сохранении высокой интенсивности боевых действий.
Ситуация на юге страны - что известно
Как писал УНИАН, в городе Гуляйполе в Запорожской области не осталось ни одного уцелевшего здания из-за массированных обстрелов российских оккупантов. Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что населенный пункт фактически уничтожен, а заявления о якобы "мирной жизни" там не соответствуют действительности.
Там сложно найти хотя бы уцелевшую стену. Российские войска активно минируют местность и пытаются продвигаться вперед - бои ведутся в "серой зоне", где фактически нет стабильной линии фронта.