Путин становится более сговорчивым в вопросе завершения войны: эксперт назвал причины

По словам эксперта, у России есть серьезные проблемы с экономикой и военной сферой.

Российскому диктатору Владимиру Путину нужно как-то выйти из войны, чтобы сохранить имидж. Об этом заявил капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил ВСУ, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко для Radio NV.

"То, что Российская Федерация настаивала на этом перемирии, указывает на то, что дела там действительно идут плохо, особенно в последнее время, возможно, где-то в течение года", - сказал он.

По словам эксперта, у России есть серьезные проблемы с экономикой, с военной сферой, а линия фронта фактически не сдвигается уже очень долгое время.

Видео дня

"Те территории, которые они захватили, в основном на востоке Украины, не способствовали тому, чтобы они достигли своей стратегической цели, о которой Путин пытался убедить администрацию Трампа, что нет смысла сопротивляться, что все равно они захватят их через несколько месяцев. Уже эти месяцы превращаются в годы, а своей цели они не достигают", - объяснил Рыженко.

По его мнению, Путину нужно каким-то образом выйти из войны и максимально улучшить свой имидж.

"Он уже не восстановит его до того состояния, которое было в шестом, седьмом, восьмом годах, когда западный бизнес просто стоял в очереди, чтобы открыть что-то в Российской Федерации, какие-то предприятия. Но ресурсов у него для ведения войны фактически становится все меньше и меньше. Он это понимает", - отметил эксперт.

Риженко заявил, что Путину немного помогла война на Ближнем Востоке, потому что были приостановлены санкции на поставки российской нефти.

"С другой стороны, силы безопасности и обороны набирают все большие обороты, они наносят удары преимущественно асимметрично и по стратегическим центрам притяжения, которые обеспечивают ведение войны в Российской Федерации. И война распространяется уже по территории России все глубже и глубже. Им все труднее прятать свои самолеты стратегической авиации, штурмовой авиации, истребители. И мы потихоньку также подбираемся к этим объектам", - сказал он.

Рыженко уверен, что совокупность этих факторов заставила Путина быть более сговорчивым.

"Это было, в принципе, ощутимо вчера, когда он давал свое интервью, когда даже сказал о том, что якобы война подходит к завершению", - отметил эксперт.

Заявления Путина

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве, но и в третьей стране. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции после военного парада в Москве.

По словам Путина, он готов к встрече с Зеленским, но только для подписания договора. Он добавил, что США "искренне стремятся к урегулированию", но это прежде всего дело Украины и России.

Также Путин обвинил Украину в том, что она якобы не прислала Москве никаких предложений по обмену пленными.

Глава Кремля также заявил, что Россия передала Украине список украинских военных, которые сейчас находятся в плену.

Вас также могут заинтересовать новости: