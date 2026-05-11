Некоторые страны Европы отказались передавать Украине ракеты для 'Патриотов', - WP

Европейские страны перестают доверять инициативе PURL.

Союзники США в Европе все больше обеспокоены одной из ключевых программ администрации американского президента Дональда Трампа по вооружению Украины, а некоторые страны сомневаются в том, что Пентагон правильно расходует средства. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатов, чиновников и помощников членов Конгресса.

По словам собеседников издания, ключевой проблемой являются длительные задержки в продажах американского оружия, вызванные войной с Ираном, где американские вооруженные силы быстро израсходовали свои запасы высокоточного оружия. Они добавили, что администрация Трампа также не перенаправляла оборудование, обещанное Украине, с момента начала войны против Ирана.

Европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что нехватка американского оружия, которая уже сказывается на их собственных заказах, может привести к задержкам и для Украины.

Видео дня

В издании напомнили, что европейские страны закупают американское оружие для Украины в рамках инициативы под названием "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая была согласована в 2025 года. Она была призвана обеспечить поставки вооружений, которые мог предоставить только Пентагон.

Однако, по словам источников, в последние месяцы некоторые европейские страны стали более скептически относиться к этой программе, а некоторые даже не решаются выделить новые средства.

"Европейцы колеблются, потому что растет недоверие и отсутствует уверенность в том, что произойдет с деньгами поскольку война с Ираном затягивается. Вклады в PURL поступали, но не слишком много", - рассказал журналистам один из источников.

Кроме того, собеседники издания поделились, что в 2026 году администрация Трампа начала оказывать еще большее давление на европейские страны, чтобы те покупали американское оружие для собственной обороны. Однако столкнувшись с сокращением запасов Пентагона, союзники от Европы до Восточной Азии теперь ожидают, что им придется ждать годами, чтобы получить оборудование, которое они уже купили.

По словам двух европейских чиновников, в апреле высокопоставленный представитель Пентагона и НАТО заверил лидеров европейских стран, что поставки оружия в Украину в рамках PURL "продолжатся в соответствии с планом".

Недоверие Европы к PURL усиливается

Источники добавили, что недоверие к PURL усилилось, поскольку страны-участницы задают вопросы о том, как Пентагон использует средства. В марте СМИ сообщали, что Пентагон уведомил Конгресс о намерении использовать 750 млн долларов, предоставленных в рамках инициативы, для пополнения запасов США. По словам нескольких чиновников, эта сумма пойдет на восполнение оборудования, предоставленного Украине во время администрации Джо Байдена, а не на отправку дополнительной помощи.

Кроме того, несколько чиновников в разговоре с журналистами отметили, что инициатива PURL все же помогла предоставить Украине ценное американское вооружение на пятом году полномасштабного вторжения России. Несколько европейских дипломатов также дали понять, что их страны продолжают поддерживать эту инициативу. Некоторые страны, такие как Франция и Италия, вместо этого поставляли Украине прямую помощь и европейское вооружение отдельно от PURL.

Украина не получает оружие, которое запрашивает

Несколько источников рассказали журналистам, что вооружие, предоставляемое через PURL, не соответствует передовым средствам, которые запрашивала Украина. Они отметили, что у Украины почти полностью закончились перехватчики PAC-3 для системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot.

Источники добавили, что ранее в этом году администрация Трампа подтолкнула несколько европейских стран к тому, чтобы они отправили Украине свои запасы ракет к Patriot, но некоторые из них отказались из-за опасений, что это подорвет их собственную оборону.

Представитель Пентагона подтвердил в разговоре с журналистами, что несколько союзников связались с ведомством, чтобы убедиться, что средства, выделенные на PURL, не перенаправляются на поддержку военных операций США на Ближнем Востоке.

"Мы, по сути, провели проверку и смогли подтвердить Конгрессу, что действуем очень, очень строго в рамках закона, который действительно предоставляет свободу действий для пополнения запасов, отправленных в Украину", - сказал журналистам представитель Пентагона.

Другой европейский дипломат заявил, что вопросы о PURL повлияли на продолжающуюся дискуссию среди европейцев о том, сколько американского оружия им следует покупать.

"Это затрудняет отстаивание позиции о том, чтобы оставить дверь открытой для американского оружия", - подчеркнул он.

США сомневаются, что Украина продержится без помощи дольше нескольких дней

Ранее Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники писало, что часть американских чиновников считает, что Украина не сможет продержаться даже несколько дней без международной военной помощи.

Ситуацию осложняет война с Ираном. По оценкам, США уже использовали почти половину своих запасов ракет Patriot для защиты от иранских ударов. Это может еще больше ограничить возможности поставок в Украину, особенно с учетом других приоритетов – в частности, сдерживания Китая в Азии.

Вас также могут заинтересовать новости: