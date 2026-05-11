Дизайн и характеристики Samsung Galaxy S27 Ultra рассекретили задолго до анонса

Если информация достоверна, то Samsung откажется от привычного вертикального расположения камер в пользу горизонтальной панели.

Сетевой инсайдер с ником @saaaanjjjuuu опубликовал в X ключевые характеристики будущего флагмана Samsung, который сейчас находится на стадии активной разработки. Речь идет о Galaxy S27 Ultra.

Характеристики дисплея не изменится – это будет 6,9 дюймовая панель M16 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Функцию Privacy Display, которая впервые появилась в Galaxy S26 Ultra, сохранят.

Основная камера будет включать 1/1,3-дюймовый сенсор HP6 LOFIC на 200 мегапикселей с регулируемой диафрагмой. Также будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и перископический телеобъектив 50 Мп с 5-Х оптическим зумом без потери качества. Фронтальная камера – 12 Мп.

Инсайдер подтвердил ранние слухи, что Samsung откажется от четвертого датчика, который считается самым слабым звеном системы, и перейдет на обновленный горизонтальный блок камер.

За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy, который дополнит связка новых стандартов памяти LPDDR6 и накопителя UFS 5.0. Ожидается и аккумулятор емкостью 5200-5800 мАч. Мощность зарядки – 60 Вт по проводу и 25 Вт без (Qi2).

Среди других особенностей – новый стилус S-Pen, защита от пыли и воды по стандарту IP68 и алюминиевая рамка.

Презентация линейки Samsung S27 ожидается в начале 2027 года. Ранее появились слухи, что модель S27 Ultra может получить технологию распознавания лиц, превосходящую Face ID. Она якобы сможет узнавать владельца даже в маске или солнцезащитных очках.

А еще в серии Samsung Galaxy S27 может появиться новая модель Pro – это будет копия Ultra, но без фирменного стилуса S Pen.

