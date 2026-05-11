Зеленский рассказал, остаются ли США в дипломатическом процессе относительно войны в Украине

Война влияет на глобальные технологические изменения в мире, подчеркнул президент.

Несмотря на события в Иране, США остаются в дипломатическом процессе по прекращению войны в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Понятно, что война в Иране привлекает сейчас наибольшее внимание Америки и президента Соединенных Штатов. Но там есть приоритет и поддержка американского народа, чтобы закончить и эту войну в Европе. И именно российская война влияет глобально на технологические изменения - на жесткое развитие самой технологии войны", - сказал Зеленский.

Он добавил, что из-за российской агрессии убийства стали более масштабными, а угрозы - более опасными. И ряд украинских партнеров это понимают.

"Уже 20 государств работают с Украиной на разном уровне, чтобы у нас с ними были Drone Deals. С частью стран уже есть политические договоренности, и будут контракты производителей, и уже наша военная экспертиза дает результаты. С частью стран вскоре подпишем политические соглашения. Начали подготовку такого соглашения Drone Deal также с Канадой, и это очень весомое расширение сотрудничества в сфере безопасности", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер якобы планировали посетить Киев. Однако позже стало известно, что этой поездки не состоялось из-за того, что в Вашингтоне не верят в возможность прогресса в мирных переговорах.

В то же время в РФ недавно вновь заявили, что Виткофф и Кушнер могут посетить Москву в рамках мирных переговоров по Украине. В частности, помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков подчеркнул, что активность телефонных контактов между Вашингтоном и Москвой свидетельствует о том, что США "не оставили вопрос урегулирования украинского конфликта".

