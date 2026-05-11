Это маскарад: американский журналист сказал от чего зависит окончание войны с Россией

Он назвал переговоры странной заменой выполнению обязательств, которые взяли на себя США по поводу Украины.

Угрозы властей США выйти из переговорного процесса по Украине мало что значат. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал американский журналист и историк Дэвид Саттер.

"Это типичная американская ошибка думать, что Вашингтон может что-то решить. Такие конфликты не решаются на переговорах", - сказал он.

"Переговоры – это какая-то странная замена выполнению обязательств США в этой войне", - считает Саттер.

Он добавил, что агрессором является Россия, поэтому США должны быть на стороне Украины, которая стала жертвой.

Кроме того, Саттер сказал, что частые поезки в Россию людей из окружения президента США Дональда Трампа, в частности спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, показывают, что для них важен российский диктатор Владимир Путин и его решения.

По его словам, все эти переговоры это "маскарад":

"Уиткофф и Кушнер будут ездить, но результат в этой войне будет совсем в другом театре – на поле боя и внутри России".

По его словам, очень важны изменения, которые происходят внутри РФ, в частности в экономике, когда станет вопрос о собственном выживании "кучки людей, которые руководят Россией и имеют алчные интересы".

Саттер считает, что такие войны не заканчиваются за столом переговоров, а там лишь зафиксируют итог, который формируется не дипломатическими жестами, а соотношением сил и ситуацией на фронте.

США и переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут выйти из трехстороннего формата мирных переговоров по Украине, если в нем и дальше не будет прогресса.

По его словами, США пытались играть роль посредника, но это так и не дало конкретных результатов. Рубио подчеркнул, что США готовы и дальше играть "эту роль", но только если это будет продуктивно. Он добавил, что США не хотят тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в то, что не приносит прогресса.

