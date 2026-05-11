Рассчитывать на 'жест доброй воли' можно только после успехов Украины на фронте, - аналитик

Аналитик заявил, что на сегодняшний день линия фронта стабилизирована.

За годы полномасштабного вторжения многие мировые лидеры пытались взять на себя роль посредников, питая иллюзию, что они могут остановить войну в Украине. Однако война будет продолжаться до тех пор, пока в России не поймут, что они не могут достичь целей так называемого "СВО", заявил военный аналитик Алексей Гетьман в комментарии для "Украинского радио".

"За годы полномасштабного вторжения многие мировые лидеры разного уровня пытались взять на себя роль посредников, питая иллюзию, что они могут остановить эту войну. Вспомним Эрдогана, Макрона… Это неблагодарная работа. Здесь можно даже похвалить попытку этих людей о чем-то договориться. Даже Трамп когда-то начинал как человек, который может стать посредником. Он говорил, что нужно несколько дней и все остановится. Но ведь ничего не остановилось", - сказал Гетьман.

Аналитик считает, что россияне будут продолжать войну против Украины пока не поймут, что они не смогут добиться своих максималистских целей.

"Скорее всего, можно ожидать увеличения помощи Украине, прежде всего от европейских партнеров. Плюс мы начинаем больше самостоятельно производить оружия (ракеты, дроны). И таким образом можно заставить Россию. Когда Россия почувствует, что она может потерпеть серьезное поражение на линии фронта, тогда, скорее всего, и появятся реальные основания для "жестов доброй воли"", - подчеркнул Гетьман.

Аналитик напомнил о Харьковской операции и о том, как россиян выбили из-под Киева. Именно тогда оккупанты заявляли о "жестах доброй воли", хотя на самом деле им пришлось отвести войска.

"Поэтому, резюмируя, надеяться на какие-то договоренности о прекращении войны можно только после наших успехов на линии фронта. Все остальное – будут только разговоры и затягивание времени", - заявил Гетьман.

Ситуация на фронте

Аналитик заявил в разговоре с журналистами, что Покровское и Гуляйпольское направления сейчас остаются главными. Он отметил, что за последний месяц продвижение россиян замедляется.

"И по большому счету можно считать, что на сегодняшний день линия фронта стабилизирована. Из тех боевых столкновений, которые мы видим, треть боевых столкновений – это наши контрудары. То есть, если мы видим сводку Генштаба ВСУ, что было 150 боевых столкновений, то это не означает 150 штурмов со стороны россиян. Это означает, что примерно 100 штурмов было со стороны россиян и 50 – это были наши контрудары. То есть мы ведем активную оборону. Это не контрнаступление, но мы отбиваем определенные участки нашей территории, поэтому с военной точки зрения линия фронта с такими небольшими колебаниями считается стабильной", - объяснил аналитик.

Россияне не смогут добиться прорыва

По словам Гетьмана, россияне не смогут добиться прорыва в ходе летней наступательной кампании, которую они анонсировали.

"Обычно массированная наступательная кампания проводится не на одном, а по 2-3 направлениям, реже по 4-5 направлениям. Но мы это видим. Мы еще с конца прошлого года понимали, что это будет Южное направление и Покровское направление. Чтобы попытаться совершить прорыв, они будут использовать небольшие штурмовые группы. Но они увязают. Прорваться и существенно продвинуться, используя небольшие группы, невозможно", - рассказал аналитик.

Гетьман признал, что россияне могут незначительно продвинуться, но эти позиции потом отобьются. Он отметил, что оккупанты, вероятнее всего, будут использовать технику и задействовать механизированные подразделения.

"Скорее всего, будет попытка прорыва, но мы уже научились отражать их механизированные штурмы, поэтому, с моей точки зрения, шансов у россиян немного", - резюмировал аналитик.

Федоров рассказал о преимуществах Украины на фронте

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Силы обороны демонстрируют "позитивную тенденцию" на фронте благодаря истощению российских войск и развитию дипстрайк-операций.

По словам Федорова, в последние месяцы украинская армия удерживает высокие темпы уничтожения российских сил. Он отметил, что украинские военные уничтожают около 35 тысяч россиян.

