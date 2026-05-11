Известный украинский ведущий Доманский получил российский паспорт, - журналист

Шоумен ранее транслировал пророссийские нарративы.

Известный украинский ведущий Андрей Доманский после начала широкомасштабной войны получил российский паспорт и работает в подсанкционном "Совкомбанке". Об этом в Facebook сообщил журналист проекта "Схемы" Георгий Шабаев.

По информации Шабаева, ведущий получил российский паспорт 17 декабря 2022 года, а в марте 2023-го - начал работать разработчиком в подразделении подсанкционного "Совкомбанка".

"Доманский в РФ совсем не нуждается. Например, согласно утечкам из базы данных "Клиенты туроператоров 2024", Доманский в январе 2024 года вместе с семьей путешествовал в ОАЭ и 9 ночей отдыхал в отеле InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa, потратив на проживание почти полмиллиона рублей (более 5 тысяч долларов)", - отметил Шабаев.

"Андрей Доманский, без преувеличения, один из самых известных украинских телеведущих. Но отказался ли он от украинского гражданства после переезда в РФ? Или в Европу не так удобно будет путешествовать? И, конечно, удивительно, что после того, как Доманский, который своим состоянием и узнаваемостью обязан Украине и своими глазами увидел войну, которую Россия принесла на украинскую землю, решил выбрать именно РФ как место своей дальнейшей жизни и карьеры", - отметил Шабаев.

При этом журналист напомнил, что Доманский продуцировал российские нарративы, когда в 2018 году в эфире телеканала Интер заявил, что "мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фа***тских преступников" на фоне декоммунизации.

Андрей Доманский - что важно знать

Андрей Доманский - украинский телеведущий и шоумен, который долгое время работал на популярных телеканалах и вел развлекательные проекты. В разные годы он был одним из самых узнаваемых ведущих украинского телевидени.

Однако в последние годы Доманский неоднократно становился объектом критики, его имя связывали с пророссийскими нарративами и скандальными медиапроектами.

