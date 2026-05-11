Мухи не выносят их запах: эксперты назвали 10 растений, которые стоит выращивать в саду

Эти растения отпугнут вредителей и других насекомых.

Нет ничего более раздражающего, чем муха, которая жужжит у головы. Однако издание Southern Living назвало растения, которые стоит посадить в своем саду, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых.

Базилик

Это однолетнее растение, которое благодаря своему сильному аромату отпугивает мух и комаров. Также оно отпугивает таких вредителей, как тля, клещи и томатные гусеницы в саду.

Видео дня

"Стоит посадить несколько сортов, например, итальянский базилик с широкими листьями, фиолетовый базилик или тайский базилик, чтобы использовать их как в кулинарии, так и для декоративного оформления. Если вы планируете собирать урожай для приготовления блюд, высаживайте растения в середине лета, чтобы базилик хорошо рос вплоть до осени", - посоветовали в материале.

Лаванда

Аромат лаванды может успокаивать ваши чувства, но он неприятен для вредителей, таких как мухи, комары, блохи и бабочки. Эксперты советуют искать такие сорта, как "Dutch", "Provence" или "Grosso", которые более устойчивы к жаре.

Бархатцы

Бархатцы хорошо растут на солнце и в жару, а также довольно засухоустойчивы. Такие яркие цветы в оттенках желтого, оранжевого и красного также отпугивают мух и других насекомых благодаря своему резкому запаху.

Кошачья мята

Кошачья мята совершенно безопасна для успокоения кошек, однако она содержит соединение под названием непеталактон, которое отпугивает насекомых, таких как мухи, комары и оленьи клещи.

Шалфей

Шалфей - это небольшой вечнозеленый кустарник, который лучше всего растет в прохладных зонах без высокой влажности. Шалфей любит солнечное место и отпугивает мух, муравьев и комаров.

Мята

Это растение известно тем, что отпугивает различных насекомых. Однако оно быстро разрастается, поэтому используйте контейнер или контролируйте его рост, регулярно прореживая.

Петунии

Эти красочные однолетние растения обладают необычным ароматом, который отпугивает мух. Они идеально подходят для выращивания в контейнерах, особенно в подвесных корзинах.

Розмарин

Ароматные листья розмарина не только придают особый вкус вашим блюдам, но и отпугивают мух.

Ароматические герани

Это растение довольно эффективно отпугивает мух и комаров. Помимо красивых цветов, эти цветы содержат эфирное масло, а именно гераниол, которое создает приятный аромат для нас, но не для вредителей.

Лавровое дерево

Эфирные масла, придающие лавровым листьям характерный запах и вкус, отпугивают мух, моль, тараканов и даже мышей.

"Это средиземноморское многолетнее растение, которое выращивают в контейнерах, и его следует заносить в помещение, когда температура опускается ниже 10 °C. Растение, которое хорошо растет на открытом воздухе в полутени, зимой нуждается в большем количестве солнечного света - поставьте его у солнечного окна или двери патио", - добавили в публикации.

Другие полезные советы экспертов

Ранее эксперты объяснили, как легко избавиться от накипи в чайнике без резкого запаха. В большинстве случаев в такой ситуации люди автоматически используют уксус, хотя существует и гораздо лучший способ.

Также стало известно, почему одежда после стирки остается грязной. По словам экспертов, если в машине слишком много вещей, движение в ней ограничивается, что может привести к накоплению грязи и моющего средства.

Вас также могут заинтересовать новости: