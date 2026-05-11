Уже слишком поздно: эксперт объяснил, почему мигранты из Индии не спасут экономику Украины

Для отечественного работодателя оформление разрешений на трудоустройство иностранца обходится в 20–30 тысяч гривень на одного работника.

Украина ежегодно теряет около 700 тысяч человек из-за демографического спада и миграции. Привлечение иностранных работников до сих пор остается сложным и дорогостоящим процессом.

Как сообщил эксперт по миграционной политике и доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий в эфире "Киев24", украинский рынок привлечения иностранной рабочей силы до сих пор не либерализован.

"Привлечь иностранца до сих пор дорого. Нужно заплатить 20–30 тысяч гривень за все разрешительные документы, и только после этого он имеет право приехать", – сказал Гайдуцкий.

Он сравнил ситуацию с Польшей, где, по его словам, процедура значительно проще. Там украинец сначала устраивается на работу, а уже потом оформляет необходимые документы. Также оформление разрешительных документов там обходится дешевле, несмотря на то, что средние зарплаты в Польше примерно в три раза выше, чем в Украине.

Эксперт отметил, что Украина слишком поздно начала заниматься вопросом привлечения иммигрантов. По его мнению, делать это нужно было еще в 1990-х годах, когда количество людей, выезжавших из страны, начало стремительно превышать количество тех, кто приезжал.

По его словам, сейчас Украина сталкивается сразу с двумя серьезными демографическими дисбалансами. Первый заключается в естественном сокращении населения, поскольку ежегодно смертность превышает рождаемость примерно на 300 тысяч человек. Второй дисбаланс – миграционный, поскольку количество тех, кто уезжает из страны, примерно на 400 тысяч больше, чем количество тех, кто возвращается или приезжает.

"Соответственно, у нас на сегодняшний день годовой дисбаланс по рабочей силе или по населению в целом составляет минус 700 тысяч. Вот вам ориентировочный ответ, какое количество людей нам нужно, только для того, чтобы просто поддерживать численность населения в Украине", – отметил Гайдуцкий.

Он подчеркнул, что Украине в первую очередь нужны люди активного трудоспособного возраста. Поэтому такие страны, как Польша и Чехия, пытаются активно привлекать в свои страны население в возрасте от 18 до 45 лет.

7 мая сообщалось, что в некоторых городах Украины уже появляются иностранные работники. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко отмечал, что к асфальтированию дорог в городе привлекут иностранных работников. В то же время мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщал, что в городе из-за нехватки кадров на стройках работают иностранцы.

Ученый Алексей Позняк отмечал, что еще задолго до войны специалисты предупреждали, что Украина неизбежно столкнется с дефицитом рабочей силы и потребностью в иммиграции.

