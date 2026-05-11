НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе ОП Ермаку

Подозрение квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

НАБУ и САП раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

"О подозрении сообщили одному из ее участников – бывшему руководителю Офиса Президента Украины", – отметили в НАБУ.

В службе не назвали, о ком именно идет речь. Однако накануне в сети распространялась информация о том, что НАБУ проводят обыски и, вероятно, вручают подозрение экс-главе ОП Андрею Ермаку.

По данным НАБУ, дело квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем). В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

По данным НАБУ, в 2018 году "Че Гевара" (по данным СМИ – Алексей Чернышов) вошел в состав учредителей ООО "BLOM DEVELOPMENT". Летом 2019 года это общество приобрело у Козинского сельсовета в Киевской области более 4 га земли, которая и стала основой для будущего строительства.

Летом того же года "Че Гевару" назначили главой Киевской ОГА, в связи с чем он передал часть уставного капитала общества своей жене. По данным НАБУ, в мае 2020 года начала зарождаться концепция строительства частных резиденций "Династия" на этих землях. Стоимость земельных участков, на которых начали возводить резиденции, может превышать 6 млн долларов.

В июне 2020 года к строительству "Династии" привлекли "Карлсона" (по данным СМИ, – Тимур Миндич). Также в это время к этому процессу был привлечен еще один участник – "R-2" (согласно данным, обнародованным НАБУ – Андрей Ермак).

По данным НАБУ, участники проекта договорились построить на этой территории четыре частные резиденции для собственного постоянного проживания. Площадь каждой составляла около 1000 квадратных метров. Также предполагалось строительство пятой резиденции, в которой должна была располагаться СПА-зона, бассейн и спортивный зал для пользования всеми участниками проекта. Стоимость возведения одной резиденции, согласно смете, составляла около 2 млн долларов.

В июне 2021 года началась активная фаза строительства. Также в этот период подозреваемые пытались "отмыть" средства, полученные преступным путем. По данным НАБУ и САП, в период с 2021 по 2025 годы было "отмыто" денег на сумму почти 9 млн долларов. Эти деньги были получены из различных источников, в частности от коррупционных схем в "Энергоатоме", отметили в НАБУ.

Также, по данным НАБУ, после огласки в СМИ владельцы резиденции пытались вывести из-под возможного ареста земельные участки и объекты незавершенного строительства резиденции "Династия". Однако в ходе расследования Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и наложил арест на земельные участки и пять объектов незавершенного строительства.

