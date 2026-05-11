Украина не является обузой: Европе нужно признать, что РФ слабее, чем кажется, - Euractiv

Глава МИД Эстонии считает, что Европа должна включить Украину в свою оборонную архитектуру.

Парад ко Дню Победы в Москве в этом году показал, что то, что когда-то символизировало "имперскую мощь", сейчас обнажает ограниченность России. Как пишет министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна для Euractiv, Европа должна сделать правильный вывод из этого момента - Украина не является бременем для ее ресурсов.

По его словам, это одна из самых мощных и проверенных в боях армий Европы, и ее поддержка является стратегической инвестицией в собственную безопасность, устойчивость и будущее континента.

"Пришло время кардинально изменить наше отношение к Украине. Слишком часто поддержка Киева представляется как одностороннее усилие, мотивированное ценностями и доброй волей. Однако правда заключается в том, что Европа не помогает Украине за свой счет - поддержка Украины является инвестицией в собственную долгосрочную безопасность, экономическую устойчивость и геополитическое положение. В эпоху глобальной нестабильности это шанс для собственного обновления Европы", - считает Цахкна.

Дипломат подчеркнул, что впереди лежат два пути. Европа может прочно интегрировать Украину в свои политические, экономические и оборонные структуры. Она может укрепить Украину на принципах верховенства права, демократического управления и функциональной рыночной экономики.

Также Европа может включить Украину в свою оборонную архитектуру и воспользоваться ее силой. Такой путь сделает Европу более безопасной, сильной и способной формировать собственное будущее, заверил министр.

"Или Европа может оставить Украину в "серой зоне". Поддерживаемой, но не полностью интегрированной. Буфером, а не партнером. Последствия последнего будут далекоидущими. История показывает, что "серые зоны" никогда не остаются стабильными надолго. Если Украина останется в стратегической неопределенности, это приведет к нестабильности и незащищенности", - предупредил автор материала.

По словам дипломата, символизм нынешнего парада в России ко Дню Победы лишь подчеркивает одну реальность - Россия слабее, чем кажется, а Украина сильнее, чем многие в Европе готовы признать.

"Именно эта сила является тем, что нужно Европе для интеграции. Для этого необходимы оперативность и четкость. Европа должна продолжать усиливать давление на Россию, ужесточая санкции и устраняя лазейки. Она должна оказывать Украине долгосрочную военную, финансовую и политическую поддержку, чтобы агрессия не окупилась", - подчеркнул Цахкна.

Однако, по словам министра, окончание войны является лишь первым шагом, поскольку обеспечение мира будет не менее важным. Украина после войны столкнется со значительными экономическими и безопасностными вызовами. Стабильность будет зависеть от поддержки и надежного пути к интеграции в Европейский Союз и НАТО. Политик считает, что расширение ЕС следует рассматривать не как бюрократический процесс, а как стратегическую необходимость.

"В конечном итоге, выбор, стоящий перед Европой, касается ее собственного будущего. Свободная, демократическая и полностью интегрированная Украина станет самой прочной долгосрочной гарантией безопасности как для Европы, так и для Украины, а также самым эффективным противоядием от российского империализма. Это также приблизит Европу к тому, чтобы стать настоящей геополитической державой", - подытожил автор публикации.

Ранее посол Украины в Соединенных Штатах Америки и Франции Олег Шамшур ответил, когда Европа наконец осознает масштаб угрозы со стороны РФ. По его словам, один из ключевых факторов российской политики - максимально ослабить НАТО.

"И сейчас американский лидер, по сути, реализует то, на что в Кремле даже не рассчитывали в самых оптимистичных сценариях", - отметил Шамшур.

В то же время министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил с заявлением о военном опыте Украины. Он считает, что из-за того, что Вашингтон стремится сократить свое военное присутствие в Европе, континенту необходимо обратить внимание на Украину и поучиться у ее революции в сфере оборонных технологий.

"Мы должны рассматривать это как новый призыв к более быстрой разработке и развертыванию наших собственных доступных мощностей, другого пути просто нет", - предупредил Вадефуль.

