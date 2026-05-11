Разговор Зеленского с Путиным не произойдет внезапно, как гром среди ясного неба, - Буданов

Украина готова к этому разговору, подчеркнул глава ОП.

Разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным не состоится внезапно, "как гром среди ясного неба". Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает LRT.

Отмечается, что Буданов таким образом отреагировал на заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что Зеленскому для встречи с Путиным нужно сначала позвонить ему. Сначала глава украинского ОП пошутил, что "межгосударственные телефонные линии между воюющими странами отключены", а "такие звонки по мобильному телефону не осуществляются".

"Если говорить серьезно, то если РФ действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", – добавил Буданов.

Он также подчеркнул, что Украина готова к завершению войны с Россией:

"Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями – мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины. Мы выступаем за прекращение боевых действий. Хочу еще раз повторить: заключение мира – это не слабость, а доказательство здравого смысла".

Также он подчеркнул, что ситуация на фронте в Украине, как и российский режим, остается "стабильной". В то же время он добавил, что "в этом мире нет ничего вечного".

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, как об этом ранее неоднократно заявлял Кремль. По словам Путина, он может сделать это и в третьей стране, но только для подписания договора.

Также кремлевский диктатор заявил, что российско-украинская война якобы приближается к завершению.

Эксперты также отмечают, насколько резко Путин изменил риторику в отношении Зеленского. Если раньше он старался избегать называть Зеленского по фамилии, используя различные эпитеты, в том числе оскорбительные, то во время встречи с журналистами перед 9 мая Путин назвал президента Украины "господином Зеленским".

