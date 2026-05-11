В Украине создали новый бронеавтомобиль, который может быть очень полезным на фронте (фото)

Inguar 4 - это универсальная платформа для размещения различных тяжелых систем.

Украинская компания Inguar Defence изготовила первый образец своего бронеавтомобиль с колесной формулой 6×6 под названием Inguar 4. Представленная версия предназначена для эвакуации поврежденной техники, сообщает портал Defense Express.

"С сегодняшнего дня у Украины есть свое высокобронированное, высокопроходимое шасси 6х6", - написал на своей странице в Facebook генеральный директор и соучредитель Inguar Defence Артем Ющук.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЕМ) оснащена набором креплений для эвакуации наиболее распространенных образцов техники, таких как M113, "Козак", "Гюрза", Roshel Senator, International MaxxPro, BMC Kirpi и других.

Ющук отметил, что, учитывая грузоподъемность, система может работать и со всеми другими совместимыми образцами техники. Это позволит удовлетворить критически важную потребность, которая сейчас актуальна для военных ВСУ.

Гендиректор Inguar Defence добавил, что в ближайшее время Inguar Defence представит еще одну машину на базе шасси 6×6. Подробности пока не раскрываются, однако отмечается, что она будет выполнена в "наиболее востребованной и стратегически важной" конфигурации.

Со своей стороны портал Defense Express напоминает, что ранее компания уже демонстрировала концепты под различные типы вооружения, в частности 122-мм РСЗО (реактивная система залпового огня) и пусковую установку для ракет Brimstone и другого высокоточного вооружения. Тогда же были представлены инженерная и транспортная версии платформы.

Теоретически на этой платформе могут появиться самоходные артиллерийские установки калибра от 105 мм. В то же время возможность использования 155-мм систем будет определяться допустимой массой и грузоподъемностью машины. Кроме того, шасси может стать базой для специализированных машин, например элементов ЗРК.

В апреле стало известно, что украинская компания "УкрАрмоТех" приступила к заводским испытаниям прототипа нового гусеничного бронетранспортера "Скиф".

Министерство обороны Украины сформировало требования к отечественным производителям с учетом опыта эксплуатации американского бронетранспортера M113. Предполагается, что новая машина будет превосходить этот БТР по уровню защиты и огневой мощи.

Напомним также, что в прошлом году "УкрАрмоТех" представила на выставке вооружений IDEX в Абу-Даби новую бронированную машину GYURZA-O2. Она получила V-образное днище для рассеивания энергии взрыва, а также специальные амортизированные кресла, обеспечивающие защиту экипажа и десанта от взрывных нагрузок.

