В этой борьбе мы побеждаем: эксперт рассказал, как Украина усилила удары по логистике РФ

Одна из причин заключается в том, что Украина имеет доступ к терминалам Starlink.

Ранее РФ относительно свободно чувствовала себя на расстоянии 50-150 километров от линии фронта, однако с появлением у Украины новых дронов это изменилось. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель благотворительной организации "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Эти дроны летят не по координатам, ими управляет оператор. У нас появились относительно дешевые дроны, которые долетают на расстояние 50–150 км. И они эффективно уничтожают именно логистику. Логистика - это цель номер один. То есть даже не артиллерийские системы, не склады боеприпасов, а вот остановить логистику, остановить это невероятное количество грузовиков, это очень важно", - сказал Нарожный.

Он отметил, что речь идет о дронах, на которые Силы обороны устанавливают терминалы Starlink. Благодаря этому украинским защитникам удается останавливать логистику врага.

"Сейчас у нас идет борьба именно за "мидлстрайки", то есть за то, чтобы логистика врага не работала на фронте. И здесь мы уже побеждаем. Это произошло благодаря тому, что враг для этих "мидлстрайков" использует дорогостоящие решения - тот самый Ланцет, несколько других моделей. Их стоимость зашкаливает, она от 40 000 долларов и выше", - объяснил Нарожный.

Эксперт добавил, что Силы обороны, в свою очередь, используют для ударов более дешевые модели. А благодаря средствам Starlink они способны эффективно влиять на российскую логистику.

"Самое главное, что это не изменится. У врага не появится новая технология, потому что спутники запускать очень дорого. У них было много попыток создать всю систему, но она не работает эффективно. В этой борьбе мы побеждаем", - добавил Нарожный.

Контроль над российской логистикой: что известно

Ранее в "АЗОВе" сообщали, что их подразделения начали отслеживать с помощью разведывательно-ударных комплексов Мариуполь и позиции российских оккупантов в городе. Отмечается, что операторы уже патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого столкновения.

Как отмечали аналитики из Института изучения войны, то, что Силы обороны начали активнее выбивать российскую логистику на оперативной глубине, может стать важным фактором для будущих украинских контрнаступлений. В частности, украинские дроны уничтожают логистику россиян в 100 км от фронта. Также, по мнению аналитиков, это может ухудшить способность оккупантов проводить собственные наступательные операции.

