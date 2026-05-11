Индия усиливает ядерный потенциал: в Дели протестировали аналог 'Орешника'

Дели провел испытание Advanced Agni с индивидуальным наведением боеголовок.

Индия провела испытание новой баллистической ракеты средней дальности Advanced Agni, оснащенной разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Об этом сообщает Defense Express.

Официально заявлено, что ракета выполнила полет с несколькими "полезными нагрузками", которые были нацелены на разные районы в Индийском океане. По данным индийской стороны, телеметрия, собранная наземными и морскими станциями слежения, подтвердила успешное выполнение испытания.

Это уже второе публично известное испытание индийской баллистической ракеты с разделяющейся боевой частью после теста Agni V, проведенного в марте 2024 года. Издание отмечает, что опубликованные изображения новой ракеты и предыдущей версии Agni V визуально похожи.

По одной из версий, Индия могла разделить обозначения между Agni V с моноблочной боевой частью и новой модификацией с несколькими боевыми блоками. Также не исключается, что Advanced Agni получила обновленные системы управления и наведения.

Базовая Agni V представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету. Официально ее дальность заявлена на уровне 5400 километров при максимальной нагрузке до четырех тонн. При этом ранее индийские представители утверждали, что за счет облегчения конструкции и применения композитных материалов дальность могла увеличиться до 8000 километров.

Advanced Agni рассматривается Индией как носитель ядерных зарядов. Разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения позволяет одновременно поражать несколько целей и повышает вероятность преодоления противоракетной обороны. И появление такой ракеты, концептуально аналогичной российскому "Орешнику", имеет для страны стратегическое значение.

В публикации отмечается, что развитие подобных систем связано в том числе с напряженными отношениями Индии и Китая. Пекин уже располагает средствами противоракетной обороны, включая систему HQ-29.

Одновременно индийская программа может ускорить гонку вооружений в регионе. У Пакистана уже имеется ракета средней дальности Ababeel с разделяющейся головной частью, хотя ее заявленная дальность существенно меньше – до 2200 километров.

Ранее сообщалось, что Армения намерена отказаться от закупок российского ОТРК "Искандер" и закупать индийские баллистические ракеты Pralay. Согласно информации The New Indian Express, в настоящее время ведутся переговоры.

Кроме того, согласно сообщению South China Morning Post, Индия подписала контракт с Россией на поставку нескольких сотен ракет класса "воздух-воздух" большой дальности на общую сумму более миллиарда долларов. Контракт расчитан на 1-1,5 года с момента подписания.

