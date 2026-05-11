До слез: 'Бумбокс' представил долгожданный клип на песню 'Залишайся'

Группа "Бумбокс" накануне первых сольных концертов за четыре года представила новую видеоработу на песню "Залишайся". Композиция вошла в макси-сингл "Живий" – первый релиз коллектива в таком формате с 2019 года. Официальный релиз запланирован на 14 мая.

Фронтмен группы Андрей Хлывнюк назвал композицию слишком личной для объяснений:

"Лирическая, личная песня. Слишком личная, чтобы анализировать".

Участники группы по-разному описывают новую работу, но сходятся в одном: "Залишайся" стала одной из самых искренних и мелодичных композиций нового релиза.

Дмитрий Кувалин называет ее самой простой и одновременно самой красивой песней макси-сингла:

"Залишайся" – самая простая и самая красивая песня с макси-сингла. "Живий" тоже интересен своей нестандартной музыкой и всем остальным. Я ее даже песней не назову – это поэзия, крик души. Но все-таки "Залишайся" – мой выбор".

Инна Невойт видит в треке историю о поддержке и человеческой близости:

"Залишайся" – это о близости между людьми. О том, что не нужно упускать шанс, не обращать внимания ни на что, оставаться вдвоем и поддерживать друг друга".

Валентин Матиюк отмечает необычное для группы звучание композиции:

"Залишайся" – песня, в которой я играю меньше, чем хотелось бы. Новая для нас по стилю песня".

Барабанщик Александр Люлякин рассказывает, что трек родился совершенно спонтанно:

"Залишайся" – очень классная песня, я очень доволен тем, какой она получилась в записи. Мы записали ее очень спонтанно: Андрей позвонил и сказал, что завтра пишем песню. Какую именно – никто не знает. Мы приехали в студию и за два-три часа записали "Залишайся".

Саундпродюсер Павел Литвиненко добавляет, что именно скорость создания стала одной из особенностей нового материала:

"Я работал над этим альбомом как саундпродюсер и музыкант. Особенность этого альбома в том, что многие песни мы придумывали за один день. У нас есть забронированная студия, маленький кусочек песни – и мы начинаем ее дорабатывать. За пару часов из этого получается целая композиция, а остальное время мы тратим на запись. "Залишайся" – именно такая песня".

Live-премьера "Залишайся" состоится на больших концертах "Бумбокса" в Киеве 16 и 17 мая в Blockbuster Mall. Это будут первые сольные шоу группы в Украине с начала полномасштабной войны.

