Галлюцинации и паралич: как обычный картофель превращается в токсичную угрозу

При неправильном хранении картофель может превратиться из полезного продукта в источник опасных токсинов.

Многие привыкли считать, что пара ростков на картофеле - это лишь косметический дефект, который легко исправить кухонным ножом. Однако за обычным прорастанием скрывается сложная химическая реакция. Защищаясь от внешних угроз, овощ начинает вырабатывать гликоалкалоиды - природные токсины, способные превратить семейный ужин в серьезное медицинское испытание.

Появление зеленых пятен и "глазков" – это не просто признак того, что продукт залежался, а прямой сигнал о накоплении ядов, поражающих пищеварительную и нервную системы. Рекомендуется быстро проверять картофель перед употреблением, чтобы убедиться в его безопасности, пишет VeryWell Health.

Картофель содержит гликоалкалоиды, которые, в свою очередь, являются частью защитной системы растения, помогающей оберегать его от грибков и насекомых. В непроросшем картофеле содержание этих токсинов обычно находится на безопасном для человека уровне и не приносит вреда. Однако, когда картофель начинает прорастать, уровень гликоалкалоидов может достичь токсичных значений, и такой продукт становится небезопасным для употребления, независимо от способа приготовления.

Безопасно ли есть проросший картофель

Гликоалкалоиды имеют тенденцию концентрироваться в зеленых пятнах, поврежденных местах и в кожуре картофеля. Очистка кожуры и вырезание небольших ростков или зеленых пятен может удалить от 30 до 80% токсинов.

Но если у картофеля наблюдается значительное прорастание, множество зеленых пятен или зеленый цвет под кожурой, это указывает на высокую концентрацию гликоалкалоидов во всем клубне, и его, вероятно, небезопасно употреблять в пищу.

Признаки того, что картофель пора выбросить

Осмотрите картофель на наличие признаков токсичного уровня гликоалкалоидов. Если картофель обладает любой из следующих характеристик, пришло время его выбросить:

Значительное прорастание, стебли с листьями, растущие из глазков

Крупные зеленые пятна, зеленый цвет в глазках, зеленоватый оттенок под кожурой

Участки гнили, которые темнее и мягче, или плесень

Сильный мускусный, землистый или гнилостный запах

Значительные следы повреждений и вмятины

Каковы риски употребления проросшего картофеля

При употреблении в больших количествах токсины в проросшем картофеле в первую очередь поражают кишечник и нижние отделы пищеварительного тракта. Симптомы отравления гликоалкалоидами могут проявиться в течение нескольких часов или суток после употребления и включают:

Спазмы в животе

Горький привкус во рту

Головокружение

Головную боль

Тошноту

Ощущение жжения в горле

Рвоту

В тяжелых случаях токсины поражают нервную систему и другие органы, что может привести к:

Спутанности сознания, трудностям с концентрацией или памятью

Сонливости

Лихорадке

Галлюцинациям

Желтухе (пожелтению кожи и белков глаз)

Потере зрения или слуха

Параличу (неспособности двигать частью тела или всем телом)

Тремору (неконтролируемой дрожи)

При очень высоких дозах гликоалкалоиды могут стать смертельными. Исследователи сообщают, что тяжелое отравление приводило к коме и сердечной недостаточности или остановке сердца. Обычно симптомы токсичности гликоалкалоидов проходят сами собой в течение пары дней. Сообщите своему врачу, если симптомы длятся дольше или состояние ухудшается.

Советы по безопасному хранению

Правильное хранение картофеля поможет предотвратить прорастание и накопление токсинов. Следующие шаги помогут сохранить его свежим и безопасным:

Покупайте только необходимое . Покупка картофеля небольшими партиями снижает риск порчи. Избегайте прямого света . Солнечный и искусственный свет значительно повышают содержание гликоалкалоидов. Храните картофель в темных местах, таких как ящики, шкафы, кладовые или гараж. Регулирование температуры . Лучше не хранить картофель в холодильнике или морозильной камере, если он не приготовлен. Идеальная температура хранения – прохладная, но не холодная: от 6 до 13°C. Избегайте воздействия тепла . Более высокие температуры увеличивают вероятность прорастания. Держите картофель вдали от обогревателей, вентиляционных отверстий, плиты, микроволновой печи или других приборов. Используйте перфорированный пакет . Убедитесь, что картофель проветривается при хранении; держите его в пластиковом пакете с отверстиями для обеспечения притока воздуха.

