Цены на товары вырастут: кому выгодно облагать НДС посылки из Китая, – СМИ

Налоговые поступления в бюджет не обязательно покроют даже расходы на повышение, считают эксперты.

В Украине планируют облагать НДС мелкие посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро. Однако администрирование налога может обойтись государству дороже суммы новых налоговых поступлений, цены на товары вырастут, а больше всего от изменений выиграют украинские маркетплейсы, пишет 24 Канал.

Необходимость введения НДС для международных посылок объясняют требованиями кредиторов Украины, в частности МВФ, относительно расширения налоговой базы. Однако новая система налогообложения отвечает экономическим интересам украинских торговых сетей.

Товары с таких платформ, как Temu и AliExpress, продаются с меньшим количеством посредников. В результате аналогичные товары, даже с учетом доставки, могут стоить в несколько раз дешевле, чем у украинских продавцов.

Поэтому глава "Укрпочты" Игорь Смилянский называет идею с налогообложением посылок инициативой крупных розничных сетей, чтобы "мышки покупали у них, а не на AliExpress". Экономист Александр Крамаренко говорит, что не видит других очевидных экономических причин введения НДС на мелкие посылки.

"То, что сейчас предлагается, это, наверное, больше на руку крупным сетям, которые находятся внутри Украины", – заявляет и народный депутат Игорь Кривошеев.

Вырастут ли цены на товары

Украинцам придется платить больше, и не только за товары с Temu и AliExpress, считает CEO почтового оператора Meest International Василий Журавель.

"Кроме того, существует риск общего роста цен и на внутреннем рынке, поскольку после изменений офлайн-ритейл также может пересмотреть свою ценовую политику. В результате украинский потребитель может столкнуться с двойным эффектом – ростом цен как на международных онлайн-платформах, так и внутри страны", – прогнозирует Журавель.

Экономист Андрей Длигач также ожидает, что новые требования налогообложения приведут к удорожанию товаров. В то же время, даже с учетом НДС, многие товары на китайских маркетплейсах все равно останутся дешевле украинских аналогов, говорит он.

"Предложенные изменения также могут негативно повлиять на рынок электронной коммерции в целом. В частности, существует риск, что малый и средний бизнес из ЕС постепенно откажется от продаж в Украину, а рынок останется преимущественно за крупными международными платформами, такими как Alibaba, Temu или SHEIN", – добавляет Журавель.

Остаются вопросы и относительно того, получит ли государство большую выгоду от НДС на посылки из Китая. Дополнительные поступления оценивают в 10 миллиардов гривень в год, однако расходы только на само администрирование этого налога могут оказаться значительно больше, предупреждает нардеп Кривошеев.

Ранее руководительница Государственной налоговой службы Леся Карнаух заявляла, что снижение беспошлинного лимита на посылки с действующих 150 евро до 45 евро сможет стимулировать украинских производителей, которые не выдерживают ценового давления дешевых китайских товаров. Карнаух добавила, что этот вопрос поднимали и представители одной из украинских торговых сетей.

Сейчас в Украине налогом облагаются и несколько разных посылок на общую сумму свыше 150 евро, при условии, что они поступят на таможню в один и тот же день.

