Приготовьте теплую одежду: синоптик рассказала, какая погода будет во вторник и среду

Завтра, 12 мая, будет теплая погода, днем +20+24 градуса, а уже 13 мая температура опустится до +11+14 градусов. Об этом написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 12 мая дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Черкасской, Одесской областях, а также местами в Харьковской и Луганской областях.

"Все, кто не попал в этот список - завтра без осадков", - отметила она.

Температура воздуха в течение дня во вторник составит +19+23 градуса, неожиданно прохладнее будет в Закарпатье, всего +13+17 градусов.

Ветер в Украине будет преимущественно южный, а на западе - северо-западный, 7-12 метров в секунду, возможны штормовые порывы. В восточных областях ветер будет несильным, умеренным.

Диденко сообщила, что в Киеве 12 мая ожидается теплая погода, до +20 градусов, однако с дождем и, вероятно, грозой, добавив:

"Уже в среду, 13 мая, в большинстве областей Украины, кроме восточных, ощутимо похолодает, приготовьте более теплую одежду".

Ранее Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщала, что метеорологическое лето пришло в Киев на неделю раньше среднестатистических показателей.

